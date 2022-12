Curse of the Sea Rats, NOX, IDEA und andere Indie-Highlights, nach denen Sie 2023 Ausschau halten sollten

HQ

Rund 50 in Entwicklung befindliche unabhängige Projekte wurden dieses Jahr auf der BIG Conference in Bilbao gezeigt und einige von ihnen nahmen am BIG Indie Contest während der Titanium Awards-Zeremonie teil. Wie bei diesen Showcases bei Gamereactor üblich, haben wir uns im Indie-Bereich umgesehen und an sieben verschiedenen Ständen vorbeigeschaut, um mit den Entwicklern zu sprechen und mehr über ihre Spiele zu erfahren.

Unter dem vollständigen Video, das einige Gameplays aus den Projekten enthält, ist ein Zitat, das jedes der von uns ausgewählten Spiele in der Reihenfolge seines Erscheinens im Interview definiert:

Die Krone von Wu (Trazos, Roter Berg) - Anfang 2023, Alle Plattformen

José Carlos Montenegro, Creative Director: "Das Spiel ist wie eine Parallelgeschichte über die klassische chinesische Geschichte Journey to the West und wir haben eine Art neue Welt geschaffen, in der Technologie und Religion dasselbe sind (...). Es ist Abenteuer, ein bisschen Action mit einer neuen Art von Kampf, die agiler ist als die langsameren Dark Souls, und es gibt auch einige Rätsel lösen und Plattformen."

NOX (The Buua Stidio, Best University project at BIG Indie Contest, Best Art & Best Pitch at Premios PlayStation) - 2023, PC (Steam)

Jaume Sanz, Game Designer: "Schlaflähmung ist eine Störung, bei der du nachts aufwachst, aber nicht wirklich wach bist, wo du einige Halluzinationen erleiden könntest, wie Leute in deinem Zimmer zu sehen oder Dinge um dich herum zu sehen, aber das Wichtigste ist, dass du dich nicht bewegen kannst. Wir wollten uns diesem Konzept im Grunde nähern und auch M.C. Eschers [Kunst als Inspiration] nutzen, um diese Traumwelt mit unmöglichen Architekturen und Schwerkraften zu schaffen." NOX ist dann ein "gruseliges" First-Person-Abenteuer, um sich diesen Ängsten zu stellen und die Nachricht über den Zustand zu verbreiten, unter dem Jaume selbst leidet.

IDEA (TLR Games) - Januar 2023 PC (Steam), Android, iOS; TBA 2023 Nintendo Switch

Alexandra Samper, Investor Relations: "IDEA ist ein physikbasierter Plattformer, bei dem Sie eine Glühbirne führen, die eine Ihrer Ideen repräsentiert, indem Sie sie wie in einem Flipper [Tisch] oder einem Pachinko stoßen, wo der Ball immer herunterfällt, bis er eines der neun Enden erreicht, die Sie auf der Karte haben. Die Karte wird von Drohnen erfasst, so dass jeder Bildschirm ein kurzes 4K-Video ist und Sie verschiedene Wege haben, um Ihre Idee zu führen. Sobald Sie eines dieser Enden erreicht haben, erscheint ein Pop-up und Sie können Ihre eigene Idee für andere Spieler zum Lesen hinterlassen. Es ist, als würde man eine Flaschenpost hinterlassen, die andere anonym lesen."

Curse of the Sea Rats (Petoons Studio) - Anfang 2023, Alle Plattformen

Mónica Sánchez (Marketing) & Claudia García (3D Artist): "Die Charaktere sind vollständig von Hand gezeichnet und animiert, und die gesamte Umgebung ist 3D mit einem Cel-Shading-Finish für eine cartoonartigere Ästhetik. Das Spiel hat viele 80er-Jahre-Referenzen aus Animationen (wie He-Man zum Beispiel), anderen Videospielen und "Fluch der Karibik". Das Spiel ist ein lokaler 4-Spieler-Koop-Modus "Ratoidvania" mit freischaltbaren Fähigkeiten.

Howl of Iron (16 Gears, Bestes Design bei Premios PlayStation) - 2023-2024, PC

Antonio Serrano, Game Designer: "Es ist ein Third-Person-Actionspiel, in dem du Vincent Volk bist, der unser mechanischer Werwolf ist, und du versuchst, deine Familie an Red Gear zu rächen, das ist eine diktatorische Firma, die die Stadt Steamfall regiert (...) Du bewegst dich durch die Industriestadt und musst die Feinde jagen, während sie auf Patrouillen sind, die die Stadt kontrollieren und versuchen, dich zu fangen."

Balam Bounce Hell (Wickd Games, Bestes Indie-Spiel bei Premios PlayStation) - TBC

Miguel Ortiz, Produzent: "Es ist eine nicht schießende Kugelhölle, die im präkolumbianischen Amerika spielt. Das Hauptthema ist, dass man nicht schießen kann, also ist in diesem Fall der beste Angriff eine gute Verteidigung. Inspiriert von präkolumbianischen Kulturen, gibt es im Wesentlichen zwei Ebenen: Die erste spielt in einer Dschungelumgebung und die zweite ähnelt eher einer städtischen Siedlung. (...) Sie verwenden einen großen Stab als Ihre Hauptverteidigungswaffe. Feinde schießen energetische Projektile auf dich, und sobald du sie zurückprallst, wird ein Combo-Meter gefüllt, und dann kannst du deinen Stab in die Kräfte der Feinde eintauchen. Eine Demo zu Balam Bounce Hell ist bei itch.io und auf Steam erhältlich.

Party Games (Tellmewow, Bestes baskisches Spiel beim BIG Indie Contest) - Jetzt verfügbar für iOS & Android

Mikel Sanz, Senior Developer: "Ja, es ist ein Partyspiel (lacht), wir haben eine Karte, du wirfst einen Würfel, und mit dem Ergebnis bewegst du dich und es gibt ein Minispiel, das einen Bonus für den nächsten Wurf bestimmt. (...) Es macht sehr viel Spaß, es ist auf die Familie ausgerichtet und wir haben eine große Community dahinter, die uns Ideen schickt... 2 Millionen Menschen haben es heruntergeladen".