Cuphead-DLC verschoben: The Delicious Last Course wird kalt serviert

Studio MDHR hat verdammt lange für ihren Plattformer Cuphead benötigt, deshalb dürfte es nicht verwundern, dass das Team auch mit der Produktion ihres nächsten Add-Ons hinter dem Zeitplan liegt. Die Cuphead-Erweiterung The Delicious Last Course wurde gestern jedenfalls verschoben und soll erst im kommenden Jahr erscheinen. Da das Studio als Entschädigung aber neues Gameplay präsentiert, wollen wir dem Team gar nicht böse sein und freuen uns weiter auf die neuen Inhalte. Wie fandet ihr Cuphead?

