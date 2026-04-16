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Inzwischen wurden zahlreiche Spiele basierend auf H. P. Lovecrafts kosmischem Horror-Universum entwickelt, und nun ist ein neues in Planung: Cthulhu: The Cosmic Abyss von den französischen Entwicklern Big Bad Wolf. Das Spiel folgt teilweise den Fußstapfen anderer Lovecraft-Spiele, indem es den Spieler in die Rolle einer Art Detektiv versetzt. Diesmal sind wir Agent Noah, der sich auf okkulte Angelegenheiten spezialisiert hat. Allerdings versucht es auch, bestimmte Dinge etwas anders zu machen, was das Spiel leider nur unnötig kompliziert macht.

Cthulhu: The Cosmic Abyss spielt in relativ naher Zukunft, in der du als Noah das mysteriöse Verschwinden mehrerer Wissenschaftler von einer Bergbaustation am Grund des Pazifischen Ozeans untersuchen musst. Die Ermittlungen führen unseren Detektiv immer weiter in mysteriöse alternative Welten, hinab in tiefe, endlose Labyrinthe unter der Meeresoberfläche und in uralte, versunkene Städte und Tempel, während sie aus dem Schatten von einem gewalttätigen Übel beobachtet werden.

Da Cthulhu: The Cosmic Abyss in erster Linie ein 'Detektivspiel' ist, beinhaltet es eine gründliche Erkundung der Umgebung sowie das Zusammensetzen von Hinweisen und Hinweisen, um herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Um den Erkundungsteil interessanter zu machen, haben die Entwickler Noah mit einem "Sonar" ausgestattet, das eine der zentralen Spielmechaniken ist. Dieses Sonar kann auf verschiedene Frequenzen eingestellt werden, was hilft, wichtige Dinge in der Umgebung zu erkennen. Es funktioniert so: Jedes Mal, wenn du einen neuen Objekttyp findest (zum Beispiel ein Dokument gleich zu Beginn des Spiels), scannst du es mit deinem Sonar und das Sonar erfährt die Häufigkeit dieses Dokuments. Das bedeutet, dass man künftig leichter andere Dokumente finden kann, indem man eine Sonarwelle genau auf dieser Frequenz aussendet.

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Im Verlauf kannst du immer mehr Frequenzen nutzen, und bis zu drei Frequenzen können kombiniert werden, um deine Umgebung präziser zu scannen; dies schließt jedoch auch andere Objekte aus, die nicht genau aus diesen drei Frequenzen gleichzeitig bestehen. Man verbringt ziemlich viel Zeit damit, diese Frequenzen zu aktivieren und zu kombinieren, um die Umgebung so effektiv wie möglich zu erkunden – und das mag etwas fummelig klingen, denn das ist es tatsächlich.

Es scheint, als hätten die Entwickler, um etwas Neues zu schaffen, die Erkundung der Umgebung einfach unnötig kompliziert gemacht. Das Sonar ist zwar funktional, aber man verbringt einfach zu viel Zeit damit, diese Frequenzen zu kombinieren, zu aktivieren, zu deaktivieren und zwischen ihnen zu wechseln, nur um einen Raum oder einen Bereich abzusuchen. Viele Objekte sind ziemlich gut versteckt, sodass man nicht einfach so den Weg zu ihnen finden kann (was sicherlich sehr schwierig ist), und ich denke, das macht einen großen Teil des Gameplays einfach zu fummelig.

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Unterwegs sammelt man Unmengen an Hinweisen, Hinweisen und Beweisen, die in einem "Vault" – einer Art interaktiver Pinnwand – gesammelt werden. Hier müssen Sie die miteinander verbundenen Hinweise organisieren, kombinieren und verknüpfen, um herauszufinden, wie die Hinweise miteinander zusammenhängen, und dabei neue konkrete Hinweise identifizieren, die Sie in Ihrer Untersuchung verfolgen können. Der Vault funktioniert meistens ziemlich gut, aber ich bin auf Bugs gestoßen, bei denen Hinweise übereinander gelegt wurden und die nicht wieder getrennt werden konnten. Es hat meine aktuelle Untersuchung nicht beeinflusst, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Bug, wenn man Pech hat, potenziell ein Fortschrittsblocker sein könnte, da man die einzelnen Hinweise oft verschieben und gruppieren muss, was nicht möglich ist, wenn man sie nicht einzeln trennen kann.

Cthulhu: The Cosmic Abyss hält dem Spieler nicht viel an der Hand, und im Tresor muss man wirklich seinen Detektivhut aufsetzen. Es kann schwierig sein, die Verbindungen zwischen den verschiedenen Hinweisen zu verstehen, aber wenn du einen analytischen Verstand hast, wirst du wahrscheinlich Freude daran haben, dort zu sitzen und die Verbindungen zwischen verschiedenen Hinweisen und Hinweisen zu analysieren und zusammenzusetzen. Wenn du hier hängen bleibst (was mir ziemlich oft passiert ist), kannst du im Menü die künstliche Intelligenz (genannt Key) auswählen, die dir jederzeit zur Verfügung steht. Sie können Key also um Hilfe bitten, und es wird immer präzisere Unterstützung bieten, bis es am Ende praktisch die Lösung liefert. Es ist eine ziemlich praktische Funktion, die du nutzen kannst, wenn du irgendwann im Spiel stecken bleibst, aber sie ist völlig optional, wenn du lieber alle Rätsel selbst lösen möchtest.

Selbst auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad ist Cthulhu: The Cosmic Abyss kein einfaches Spiel. Du kannst auch im einfacheren Explorationsmodus spielen, der einige weitere Hilfsmittel bietet, darunter den oben beschriebenen Key. Du kannst auch unbegrenzt Objekte scannen (normalerweise kannst du nur scannen, wenn du die Energie dazu hast), du kannst die Geschwindigkeit verlangsamen, mit der die Welt um dich herum – und tatsächlich dein eigener Geist – von Verderbnis und Bösem verzehrt wird, und mehrere andere ähnliche Dinge – also wenn du das alles etwas zu schwierig findest, Unterwegs bekommst du viel Hilfe.

Cthulhu: The Cosmic Abyss ist ein sehr langsames Spiel und darauf musst du vorbereitet sein. Man muss wirklich viele Dinge untersuchen; du verbringst viel Zeit damit, mit deinem Sonar herumzuspielen, Hinweise und Hinweise zu ordnen und deine Theorien in deinem Vault zu testen. Es mag für manche etwas zu langsam sein, aber wenn du zu jemandem gehörst, der gerne methodisch arbeitet und gerne Verbindungen findet, dann ist Cthulhu: The Cosmic Abyss eine gute mentale Übung.

Während der Überprüfungsphase stießen wir auf eine Reihe technischer Probleme mit dem Spiel. Tatsächlich so viele, dass Nacon uns gebeten hat, die Überprüfung einzustellen, bis ein Patch veröffentlicht wurde. Nach einiger Zeit kam dieser Patch, der einige Dinge behoben hat, aber leider ist das Spiel aus technischer Sicht immer noch nicht da, wo es sein sollte. Ich habe (nach dem erwähnten Patch) festgestellt, dass das Spiel 2-3 Mal abgestürzt ist; es ist, als würden an manchen Stellen Soundeffekte fehlen, einige Zwischensequenzen scheinen nicht richtig zusammengeschnitten worden zu sein, die Voice-over-Dialoge schneiden ineinander und unterbrechen sich selbst, und dann, wie bereits erwähnt, gibt es das Problem mit den Spuren in deinem Vault, die unhandlich übereinander platziert werden können. Wir hoffen, dass Big Bad Wolf das Spiel weiterhin patchen wird, denn kurz vor der Veröffentlichung gibt es mehrere Bugs, die potenziell ernsthaft sein könnten.

Cthulhu: The Cosmic Abyss ist in Unreal Engine 5 integriert und bietet einen Qualitätsmodus sowie einen Performance-Modus. Es gibt nicht sofort einen großen visuellen Unterschied zwischen den beiden Modi, daher ist der Performance-Modus, der auf 60fps abzielt, eindeutig vorzuziehen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass ich schreibe, dass es auf 60fps "zielt", da die Bildrate ziemlich ungleichmäßig ist und man es trotz des langsamen Spiels bemerkt.

Cthulhu: The Cosmic Abyss ist eine neue Ergänzung zur inzwischen umfangreichen Palette von von Lovecraft inspirierten Horrorspielen. Es ist wunderschön gestaltet und führt dich durch einige beeindruckende und verblüffende Welten, aber ich würde sagen, du musst ein echter Fan dieser Detektivspiele sein, damit Cthulhu: The Cosmic Abyss dich lohnt. Wie bereits erwähnt, gibt es Elemente, die das Ganze etwas zu verworren machen und das Spiel noch weiter verlangsamen, als es ohnehin schon ist. Es gibt auch eine Reihe technischer Probleme, die schwer zu übersehen sind.

Wir hoffen, dass Big Bad Wolf diese Dinge vor der Veröffentlichung klärt, aber so wie Cthulhu: The Cosmic Abyss aktuell ist, richtet es sich ausschließlich an Hardcore-Fans von Detektivspielen, die die technischen Fehler ignorieren können. Ich muss zugeben, das fiel mir schwer.