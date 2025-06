CTBC Flying Oyster zum Sieger der LCP Mid Season gekürt

HQ

Ein weiteres Team wurde für das Mid-Season Invitational und das Esports World Cup Event 2025 für kompetitive League of Legends bestätigt. Dieses Mal ist es die League of Legends Championship Pacific Region, die Sieger für beide Events zu entsenden hat, da kürzlich das Mid Season (nicht zu verwechseln mit MSI, ich weiß, ich weiß, dumme Namensstile...) Turnier in der Region zu Ende ging.

Dieses Event war im Grunde das LCP-Äquivalent zu den Spring Split der LEC, und nach einem hektischen Turnier setzte sich die CTBC Flying Oyster -Organisation durch, nachdem sie GAM Esports im großen Finale besiegt hatte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass beide Mannschaften bei den EWC- und MSI-Veranstaltungen im Juli bzw. Ende Juni anwesend sein werden, und es macht CTBC Flying Oyster auch zu dem Kader, den man in absehbarer Zukunft von der LCP aus beobachten sollte.