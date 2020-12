Crysis Remastered düst im Flieger nun auch durch Ascension-Level

You're watching Werben

Auch Saber Interactive verabschiedet sich mit einem neuen Update von einem anstrengenden Jahr. Die Entwickler haben der PC-Fassung von Crysis Remastered die Ascension-Mission nachgereicht, die aus einem unbekannten Grund nicht in der Neuveröffentlichung enthalten war. Laut Project Lead Steffen Halbig wird dieses Level in einem zukünftigen Update auch den Last-Gen-Versionen des Games hinzugefügt - zur Switch äußert er sich hingegen nicht. In dieser zehnten Mission ist Prophet in einem futuristischen Flugobjekt unterwegs und versucht unter starkem Feindbeschuss die Insel zu verlassen.

Damit Nintendo-Fans nicht völlig leer ausgehen, haben die Entwickler einige Stellschrauben an der Tiefenschärfe verstellt, um die Performance des Spiels im Docking-Modus auf 900p zu erhöhen (zuvor lag die Darstellungsqualität bei 720p). Alle anderen Plattformen profitieren ebenfalls von seichten Überarbeitungen und etlichen Bug-Fixes, verspricht Publisher Crytek. Die kompletten Patch-Notes teilen die Verantwortlichen auf Reddit.