Da Videospiele technologisch immer fortschrittlicher werden, suchen immer mehr Menschen nach einfacheren Erfahrungen, die uns in die Vergangenheit zurückversetzen. Das neueste Spiel, das versucht, unsere nostalgischen Kindheitserinnerungen anzuzapfen, heißt Crow Country, und genau wie die Klassiker von gestern schafft es es, mit wenig Mitteln eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen und gleichzeitig eine fesselnde Geschichte zu bieten.

Die Grafik ist das erste, was einem auffällt, wenn man dieses Indie-Abenteuer beginnt, und wie bei den meisten PlayStation- oder Sega Saturn-Titeln dieser Zeit besteht die Grafik aus einfachen und quadratischen Polygonen. Mit bloßem Auge erinnert es sehr an Spiele, die um 1997 für die oben genannten Konsolen veröffentlicht wurden, aber obwohl es minimalistisch in seinem Design ist, schafft es es, durch den cleveren Umgang mit den selbst auferlegten Einschränkungen eine überraschende Menge an Details und Emotionen zu vermitteln.

Das Genre, in dem sie sich bewegen, ist "Survival Horror", aber es ist natürlich nicht die Art von Horror mit visuell grotesken Bildern und "Jump Scares" in Scharen, sondern hier ist es die Stimmung, die als Leitstern fungiert und ein Geheimnis zu lüften, das immer unangenehmer wird, je weiter man kommt. Es ist vielleicht nicht die beste Geschichte, die es gibt, aber die Entwickler schaffen es, den Fokus und das Interesse bis zum Ende aufrechtzuerhalten.

Ich werde nicht zu viel über die Geschichte selbst verraten (da die Erzählung eine der größeren Freuden des betreffenden Spiels ist), aber kurz schlüpfst du in die Rolle von Mara Forest, einer neugierigen Seele, die zu einem verlassenen Vergnügungspark reist, in dem nach dem Verschwinden ihres Gründers Edward Crow mehrere übernatürliche Ereignisse stattgefunden haben. Zuerst scheint es, als wäre alles nur ein Haufen Lügengeschichten und nicht mehr, aber je mehr man die verlassenen Fahrgeschäfte und Räumlichkeiten erkundet, desto mehr erkennt man, dass hinter all den Mythen und Geschichten eine verstörende Menge an Wahrheit steckt.

Du bist jedoch nicht völlig wehrlos, sobald die Dinge auseinanderfallen, da du sowohl Objekte als auch Shooter verwenden kannst, um dich gegen verschiedene Bösewichte zu verteidigen. Der Fokus des Erlebnisses liegt zugegebenermaßen hauptsächlich auf dem Lösen von Rätseln und der Teilnahme an der Geschichte, genau wie in Spielen wie Resident Evil, aber die Action-Momente sorgen für eine schöne Pause von der Stille, und es ist schön, die unangenehme Atmosphäre mit ein paar herzhaften Explosionen und Feuergefechten ab und zu zu beseitigen. Allerdings kann sich das Zielen selbst für Unerfahrene etwas veraltet und unbeholfen anfühlen, da man alles von oben sieht, aber wenn man in den späten 90ern dabei war, als es passierte, wird man sich mit der etwas archaischeren Steuerung zu Hause fühlen.

Crow Country ist auch in seiner Spiellänge fast perfekt. Es dauert zwischen 6 und 8 Stunden, um das Ganze abzuschließen, und so ist es nicht allzu kurz, dass Sie das Gefühl haben, nicht auf Ihre Kosten gekommen zu sein, ohne die Füße zu verzögern und das Erlebnis zu verwässern. Als der Abspann anfing, zu laufen, war ich einfach sehr zufrieden mit dem, was ich bekommen hatte, und da der Preis bei etwa 15 £ liegt, kann man sich über den Wert nicht beschweren.

Denn am Ende des Tages ist Crow Country ein sehr gut komponiertes Horror-Adventure, das das Beste aus der Vergangenheit vermischt, ohne dass wir unseren alten Sega Saturn aus dem Schrank holen müssen. Sicher, es ist kein Meisterwerk in der Art und Weise, wie es die offensichtlichen Inspirationen vor 25 Jahren waren, aber für diejenigen, die die gleiche Art von Brillanz erleben möchten, die während der ersten PlayStation-Ära stattfand, ist Crow Country eine großartige Option, die man sich jetzt in den Sommermonaten gönnen kann.