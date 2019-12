Crossover-DLC zwischen Daemon X Machina und The Witcher

Daemon X Machina, das neue Mech-Actionspiel von Marvelous, erhält heute einen unerwarteten Crossover-DLC, der Ausrüstungsstücke für die Piloten eurer Kampfroboter im Design der beiden Protagonisten Geralt und Ciri aus CD Projekt Reds weltbekanntem Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt integriert. Das kostenlose DLC "The Witcher Collaboration Set" wurde bereits in Nordamerika und Japan veröffentlicht, soll laut Pressemitteilung aber auch in Deutschland bereitstehen (tut es aktuell aber noch nicht). Beachtet, dass die Anpassungsgegenstände lediglich zu sehen sind, wenn ihr aus eurem tollen Mech-Anzug aussteigt... Jedenfalls gibt es Gameplay-Material aus dieser ungewöhlichen Zusammenarbeit:

You watching Werben

Quelle: Nintendo Everything.