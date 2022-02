CrossfireX-Producer entschuldigt sich persönlich bei den Spielern

HQ

Letzte Woche ist der Ego-Shooter CrossfireX bei uns in Europa erschienen, allerdings kann man nicht gerade davon sprechen, dass der Titel positiv aufgenommen wurde. Um den Mehrspielermodus zu bewerben, haben die asiatischen Entwickler Smilegate Remedy Entertainment damit beauftragt, eine Story-Kampagne für das Game zu erarbeiten, die - wie unser Redakteur Jonas schreibt - kaum der Rede wert ist.

Das Spiel hat die Leute so sehr enttäuscht, dass sich der Executive Producer von CrossfireX, Sooro Boo, nun dazu gezwungen sah, eine öffentliche Entschuldigung zu formulieren. Darin spricht er nicht nur die vielen Probleme an, er erklärt auch, was als Nächstes mit dem Spiel geschieht:

"Es ist klar, dass wir versehentlich viele unserer Spieler und Fans, die uns schon eine Zeit lang begleiten, enttäuscht haben. Ihr bedeutet uns alles und ich fühle, dass ihr mehr verdient habt, als ein paar [neutrale] Patch-Notizen. Das ist der Grund, warum ich die Gelegenheit ergreifen wollte, um mich für den aktuellen Zustand des Spiels zu entschulden..."

"In Videospielen wird es immer Bugs und verschiedene Spielfehler geben, aber wir glauben, dass die aktuellen Probleme von CrossfireX vor allem auf das Fundament des Spiels zurückgehen. [Deshalb] fühlt es sich so an, als hätten wir das Vertrauen unserer Spieler ausgenutzt und dafür gibt es einfach keine Entschuldigung. Ich wollte deshalb eine persönliche Entschuldigung formulieren und genau erklären, woher diese Probleme stammen und wie wir planen, sie zu überwinden."

Unsere Kritik wird deutlich machen, dass wir wenig Hoffnung haben, dass Remedy CrossfireX mit einigen Pacthes zu einer lohnenswerten Erfahrung machen kann.