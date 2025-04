HQ

HQ

Die Veröffentlichung von Super Mario 64 im Jahr 1996 revolutionierte die Jump'n'Run-Welt. Plötzlich gehörte das traditionelle zweidimensionale Jump'n'Run der Vergangenheit an, da ein Entwickler nach dem anderen seine eigene Version des farbenfrohen 3D-Springens veröffentlichte. Es gab also eine große Auswahl, aber nur für Konsolenspieler.

PC-Spieler wurden jedoch zunächst weitgehend im Dunkeln gelassen. Ich war selbst völlig verrückt nach Marios neuer Dimension, aber als Spieler ohne Konsole konnte ich nur hoffen, dass etwas Ähnliches für Computer veröffentlicht wird. Croc: Legend of the Gobbos, das 1997 veröffentlicht wurde, war praktisch die erste und lange Zeit sogar die einzige Option. Natürlich war zur gleichen Zeit Crystal Dynamics ' Pandemonium! für Computer verfügbar, aber es war nur ein zweidimensionaler Plattformer, der als 3D-Spiel getarnt war.

Meine eigenen Nostalgiepunkte für Croc sind wirklich hoch, da ich einmal gehofft hatte, dass das Endergebnis zumindest etwas in der Richtung dessen sein würde, was Mario angeboten hat. Das war es nicht, aber der Versuch von Argonaut war auch nicht schrecklich. Auch nach all den Jahren hat Croc immer noch seinen eigenen, einzigartigen Charme. Übrigens, wenn dich der Charakter von Croc an Yoshi aus dem Mario-Universum erinnert, ist die Ähnlichkeit kein Zufall. Croc wurde ursprünglich als Yoshi-Spiel entwickelt, aber Nintendo hat nicht auf die Vision von Argonaut gehört. Daher musste der Charakter in seine jetzige Form geändert werden.

Werbung:

Croc: Legend of the Gobbos ist eine einzigartige Kombination von Plattforming-Trends seiner Zeit. In der Praxis gab es zwei Arten von Plattformen: das Sammeln von Gegenständen in der offenen Welt und lineare Levels im Crash Bandicoot -Stil. Croc stellt keinen der beiden Stile direkt dar. Die fünf Welten des Spiels sind linear aufgebaut und werden in einem Level nach dem anderen gespielt, aber die Levels selbst sind einfallsreich, besonders nach den Anfangsphasen.

In den Levels sind sechs flauschige Gobbo Kreaturen versteckt, die du sammelst, um geheime Level und schließlich das echte Ende freizuschalten. Die Gobbos sind hier und da versteckt, und manchmal muss man in den Levels zurückgehen, um sie alle zu finden. Das letzte Gobbo befindet sich in jedem Level hinter einer Diamanttür, die nur durch das Sammeln von fünf bunten Edelsteinen im Level geöffnet werden kann. Außerdem erfordert das Durchlaufen der Levels manchmal das Erkunden von Nebenwegen, das Sammeln von Schlüsseln und das Öffnen von Türen. Ein linearer Pfad, der direkt durch die Levels verläuft, wird in den Levels nur ganz am Anfang angeboten.

Die größte Beschwerde des Originalspiels war die steife Panzersteuerung, die ein präzises Jump'n'Run stellenweise schmerzhaft schwierig machte. Das Remaster ändert die Steuerung in einen traditionelleren, freilaufenden Stil, und oh je, wie sehr verbessert es das Erlebnis! Jetzt kann Croc endlich mit hoher Geschwindigkeit von Plattform zu Plattform springen. Die neue Steuerung ist auch sehr präzise und auf der anderen Seite, wenn die alte Steuerung noch dein Ding war, ist die Panzersteuerung immer noch über das Steuerkreuz verfügbar. So können Sie buchstäblich im Handumdrehen zwischen der alten und der neuen Steuerung wechseln.

Werbung:

Auf der anderen Seite der Medaille ist das zuvor relativ einfache Springen jetzt noch einfacher und weil der Fortschritt schneller ist, kommt die enge Dauer des Spiels noch mehr zur Geltung. Wenn bestimmte Filme aus den 1990er Jahren nicht an die heutige Zeit angepasst worden wären, würde der Abspann sehr schnell laufen. Aber das tun sie nicht. Das liegt zum Teil daran, dass das Spiel stellenweise wirklich brutal ist. Croc hat zu Beginn drei Leben und wenn diese Leben während des Levels ausgehen, bringt das Spiel das arme Krokodil nicht an einen Checkpoint zurück, sondern zurück an den Anfang des Levels, wo alle sammelbaren Gegenstände wieder eingesammelt werden müssen. Auf diese Weise wurde versucht, das einst kurze Spiel noch ein wenig zu verlängern. Die drei genannten Leben sind buchstäblich in Sekunden verschwendet, wenn dein Jump'n'Run nicht den richtigen Punkt trifft oder wenn du nach dem Öffnen einer Falltür unbemerkt ins Leere rennst.

Obwohl die altmodischen Aspekte nicht behoben wurden, ist das Remastering ansonsten eine gute Leistung. Das Erscheinungsbild ist akkurater und klarer, aber immer noch offensichtlich ein eigenes buntes Ich. Die Grafiken können auch auf verschiedene Weise zwischen dem alten und dem neuen Stil variiert werden, um das Endergebnis zu finden, das zu Ihnen passt. Der Soundtrack des Spiels ist ebenfalls unverändert und wird auch nach dem Durchspielen noch tagelang im Kopf bleiben.

Für mich warCroc: Legend of the Gobbos es eine wirklich freudige Erfahrung, nach fast 30 Jahren wieder zu spielen. Trotz seiner Unzulänglichkeiten vermittelte das Spiel ein wirklich schönes Gefühl, und obwohl es unbestreitbar altmodisch in seiner Struktur ist und stellenweise viel Geduld erfordert, bietet es für diejenigen, die das Spiel bereits gespielt haben, einen angenehmen Nostalgie-Trip. Und natürlich ist das etwas, das andere Jump'n'Run-Fans endlich selbst ausprobieren wollen.