Criterion Games verliert fünf wichtige Mitarbeiter

Nach der Veröffentlichung von Need for Speed Unbound baut das EA-eigene Unternehmen Criterion Games seine Führungspositionen neu auf, da mehrere führende Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben.

Matt Webster, VP und GM von Criterion, Executive Producer Pete Lake, Senior Technical Director Andrei Shires, Head of Studio Development Alan McDairmant und Head of Content Steve Uphill verlassen das Unternehmen. Alle fünf Mitarbeiter hatten mehr als zehn Jahre Erfahrung bei Criterion und gehen laut Gamesindustry.biz, um "neue Möglichkeiten außerhalb von EA zu erkunden".

Neuer Executive Producer für Need for Speed ist Charity Joy, die zuvor an der EA Sports UFC-Serie gearbeitet hat, während Geoff Smith die Rolle des Senior Director of Product Development für Need for Speed übernimmt, nachdem er zuvor in einer ähnlichen Position bei Codemasters gearbeitet hat.

"Wenn wir in die Zukunft blicken, wissen wir, dass es eine große Chance gibt, unsere Spiele und Erfahrungen weiterzuentwickeln und sie einem noch breiteren Publikum von Fans zugänglich zu machen - mit unserer langfristigen Strategie, die sich auf unsere Stärken im lizenzierten Motorsport sowie im Arcade-/Open-World-Rennen konzentriert", sagt David Rutter, GM der EA-Renngruppe.

Da Need for Speed Unbound eher mittelmäßig war (zumindest laut unserem Test), ist hoffentlich das neue Blut das, was benötigt wird, um die langjährige Serie wieder auf Kurs zu bringen.