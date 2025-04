Cristiano Ronaldo arbeitet mit Matthew Vaughn für die Produktionsfirma

HQ

In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse haben die portugiesische Fußballikone Cristiano Ronaldo und der erfahrene Filmemacher Matthew Vaughn eine Zusammenarbeit angekündigt, bei der sich die beiden für eine Filmproduktionsfirma zusammenschließen.

Das unter dem Namen UR-MARV bekannte Filmstudio gilt als "unabhängiges Joint-Venture-Filmstudio, das sich innovativer Technologie und einer Anspielung auf die Tradition verschrieben hat", und es scheint schon länger in Betrieb zu sein als erwartet, denn uns wurde gesagt, dass bereits zwei Actionfilme finanziert und produziert wurden und die Arbeit an einem dritten beginnt, alle als Teil derselben Serie.

Über die Gründung von UR-MARV sagte Ronaldo: "Dies ist ein aufregendes Kapitel für mich, da ich mich auf neue Unternehmungen in der Wirtschaft freue."

Vaughn fügte hinzu: "Cristiano hat auf dem Spielfeld Geschichten geschrieben, die ich nie hätte schreiben können, und ich freue mich darauf, mit ihm inspirierende Filme zu drehen - er ist ein echter Superheld."

Es gibt kein Wort darüber, um welche beiden finanzierten Filme es sich handelt, aber wir wurden darüber informiert, dass UR-MARV beabsichtigt, den ersten Film "bald" zu veröffentlichen. Das Einzige, was erwähnenswert ist, ist, dass Vaughn derzeit als Autor, Produzent und Regisseur an zwei kommenden Kingsman Projekten (The King's Man: The Traitor King und Kingsman: The Blue Blood ) beteiligt ist, also sind dies vielleicht die Filme, auf die Bezug genommen wird...