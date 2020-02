Crimson Days: Destiny 2 feiert nächste Woche Fest der Liebe

Das Fest der Liebe steht vor der Tür, denn der Valentinstag beendet die nächste Woche. Doch weil Bungie einem engen Zeitplan folgt, beginnen sie die lieblichen Feierlichkeiten schon etwas früher. Die Crimson Days in Destiny 2 beginnen in diesem Jahr am 11. Februar und enden am 18. Februar. Die jährliche Veranstaltung sollten sich aufrichtige Hüter nicht entgehen lassen, denn es gibt schöne Inhalte zum Thema Loot- und Liebe. Freut euch auf Emotes, Banner und den Event-Modus Crimson Doubles, der es euch ermöglicht "mit einem Partner eins zu werden". Wir haben den neuesten Trailer und frische Screenshot-Eindrücke am Start, mehr Infos findet ihr bei Bungie.

You watching Werben