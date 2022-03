HQ

Am Abend enthüllte Konami das Erscheinungsdatum von Crimesight. Das „Social-Deduction"-Game (denkt an Werwolf oder Among Us) erscheint am 14. April auf dem PC und ein neuer Gameplay-Trailer gibt einen Eindruck der Spielmechaniken. Ihr solltet ein systemisches Spiel erwarten, bei dem verschiedene Personen mit unterschiedlichen Motivationen einen Mörder überführen oder dessen Identität verschleiern wollen.