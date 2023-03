Creed III verdient am Eröffnungswochenende über 100 Millionen Dollar

HQ

Michael B. Jordans Creed III hat am Eröffnungswochenende insgesamt 100,4 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt und damit den bisherigen Franchise-Rekord von 35,5 Millionen US-Dollar gebrochen, der durch das Debüt von Creed II aufgestellt wurde.

Creed III hat bisher großartige Kritiken erhalten und liegt bei zertifiziert frischen 87% auf Rotten Tomatoes. Michael B. Jordans Regiedebüt hat sich sowohl in den Augen der Kritiker als auch der allgemeinen Verbraucher als beeindruckend erwiesen, wie die Kassenzahlen belegen.

Der Film spielt Jonathan Majors neben Michael B. Jordan, während die Schauspieler ehemalige Kindheitsfreunde spielen, die zu den erbittertsten Rivalen geworden sind. Majors spielt auch in Ant-Man and the Wasp: Quantumania mit, das leider einen rasanten Rückgang der Kassenzahlen verzeichnet.

Hast du Creed III schon gesehen?

Danke, Variety.