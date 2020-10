Creative Director von Warcraft III findet Schauspieler Henry Cavill wäre ein guter Lichkönig

Chris Metzen hat sich schon lange von Blizzard zurückgezogen, ist aber immer noch in den sozialen Medien aktiv. Der ehemalige Creative Director mehrerer Blizzard-Spiele hat unter anderem Warcraft III: Reign of Chaos erarbeitet, bei dem er für die Handlung und das Skript zuständig war.

Mit anderen Worten, er ist ein Experte für die Geschichte rund um Arthas den Lichkönig. Kürzlich hat Metzen einige spannende Ideen kommuniziert, denn die tragische Geschichte von Arthas Menethil würde er gerne auf der großen Leinwand sehen. Er hat auch bereits eine konkrete Vorstellung davon, wer in die große Rolle des Protagonisten schlüpfen sollte - Henry Cavill.

Henry Cavill, bekannt für seine Darstellung als Superman und Geralt von Riva in der Netflix-Adaption von The Witcher, ist ein großer Fan von Warcraft (angeblich hat er mal einen Anruf vom Regisseur Zack Snyder verpasst, weil er gerade in WoW geraidet hat), daher besteht eine gute Chance, dass er für die Aufgabe offen gewesen wäre - wenn der Film denn entstanden wäre. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass es Gerüchte über einen neuen Warcraft-Film gibt...