Creative Assembly eröffnet neues Studio in Großbritannien

HQ

Creative Assembly, bekannt für seine Arbeit an der Total War-Serie Alien: Isolation und dem kommenden Looter-Shooter Hyenas, hat ein neues Studio in Newcastle, England, eröffnet.

Dies ist der dritte Standort des Entwicklers, neben seinem Hauptsitz in Sussex, England, und seinem Studio in Sofia, Bulgarien. Sowohl das Studio in Sussex als auch in Newcastle arbeiten derzeit an einem unangekündigten Projekt. Details zu diesem Projekt sind unglaublich spärlich, aber Creative Assembly verspricht, den Spielern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Creative Assembly North wird von Giselle Stewart geleitet, die dem Unternehmen als Studioleiterin beigetreten ist und gleichzeitig Gastprofessorin an der Newcastle University ist. Hoffentlich werden wir bald mehr über das neue Projekt von Creative Assembly erfahren und sehen, woran das neue Studio gearbeitet hat.