Crazy Taxi-Reboot wird ein Online-Spiel sein

Einer der größten Arcade-Hits der 90er Jahre war Crazy Taxi, der später zu Hause ein Hit wurde, vor allem auf der Dreamcast. Aber... Sega schaffte es nie, eine wirklich erfolgreiche Fortsetzung zu machen (wo sie unter anderem auf die Idee kamen, dass die Taxis springen können sollten) und das Konzept verblasste.

Aber letztes Jahr wurde enthüllt, dass ein neues Crazy Taxi kommt und in einem fast achtminütigen Video bekommen wir nun die ersten offiziellen Lebenszeichen. Unter anderem stellt sich heraus, dass die Gerüchte, dass es sich um ein Open-World-Online-Spiel handeln wird, stimmen.

In dem Video diskutiert das Team Dinge wie das Fahren im Spiel und wie die Taxis in der Lage sein sollten, sich zu bewegen, was, wie wir wissen, sehr wenig mit der Funktionsweise von Rennspielen gemein hat. Sie erwähnen auch die Herausforderungen beim Wechsel vom Einzelspielermodus zum Online-Modus und zeigen einige der Grafiken.

Das Video ist auf Japanisch, aber gut untertitelt und Sie können es sich unten ansehen, um einen interessanten ersten Blick darauf zu werfen.