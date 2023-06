HQ

Ich bin wirklich ein 34-jähriger Mann, der denkt, dass die meisten Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiele (MOBA) sich wiederholen und langweilig erscheinen, also habe ich beschlossen, einige Neuigkeiten über die anderen Ankündigungen zu schreiben, als Crash Team Rumble auf The Game Awards im vergangenen Dezember. Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis, denn es macht es umso überraschender und beeindruckender, dass es mir viel Spaß gemacht hat, es ein paar Stunden lang zur Rezension zu spielen.

Einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Entwickler von Toys for Bob bereits bewiesen haben, dass sie wissen, wie Crash und seine Crew nach der Erstellung von Crash Bandicoot 4: It's About Time aussehen, klingen und sich anfühlen sollten, und sie bringen all das in dieses Spiel ein. Egal, ob es darum geht, sich als Crash zu drehen, als Dingodile Dinge zu saugen, mit dem weiblichen Dr. Nefarious Tropy's-Stab alles zu schmatzen oder einen der anderen fünf spielbaren Charaktere zu verwenden, alles steuert sich und fühlt sich entweder gut oder großartig an. Sehr wichtig in einem Spiel, in dem du herumrennst und springst, Wumpa Fruit sammelst und sie zu deiner Basis zurückbringst und/oder das andere Team daran hindert, dies zu tun.

Dies wird offensichtlich dadurch unterstützt, dass jede Karte im Grunde ein kleineres, vom MOBA inspiriertes, symmetrisches, dreispuriges Crash Bandicoot-Level mit einigen hohen Plattformen oder Klippen zwischen den flacheren Bereichen ist - die meisten in farbenfrohen, auffälligen Umgebungen. Sie haben auch große und kleine einzigartige Effekte, die aktiviert werden können, indem Relikte auf spezielle Plattformen gebracht werden. Diese reichen von der Verwandlung in einen Wasserball über verstärkte Sprünge bis hin zu einem Sandsturm, der die Sicht des anderen Teams verdeckt, oder davon, dass dein Team zu mächtigen Riesen wird. Coole Ideen, die die Dinge ein- oder zweimal pro Spiel aufpeppen, aber sie reichen nicht aus, um zu verhindern, dass das Erlebnis nach kurzer Zeit eintönig wird.

HQ

Denn ich meinte wirklich, dass ich im ersten Absatz zwei Stunden lang Spaß hatte... und die Überprüfungssitzung dauerte fast vier. Viele Spiele fingen einfach an, sich auf die gleiche Weise anzufühlen und zu spielen. Sicher, du bekommst etwas Abwechslung, wenn du eine andere der drei verfügbaren Klassen wählst: Scorer (kann mehr Wumpa Fruits auf einmal tragen und hat außerdem im Allgemeinen durchschnittliche Werte), Blocker (langsame, mächtige Charaktere, die das gegnerische Team davon abhalten sollen, Punkte zu erzielen) oder Booster (schnelle Charaktere, die doppelt so viele Relikte sammeln, die für Power-Ups verwendet werden, und die punktesteigernden Edelsteinplattformen schneller auslösen), aber nicht einmal ihre speziellen Move-Sets und Fähigkeiten reichen aus, um die Dinge wirklich zu ändern. Vor allem, wenn einige Charaktere weitaus effektiver sind als andere.

Die Tatsache, dass Crash selbst ein ausgezeichneter Scorer ist, mag eine gute Idee sein, wenn es sein Franchise ist, aber es macht keinen Spaß, wenn ich allein in der Lage war, 1300 der 2000 Wumpa Fruits zu sammeln, die erforderlich sind, um so oft zu gewinnen. Das andere Team konnte auch selten etwas dagegen tun, da es nicht möglich ist, den Charakter oder die Klasse mitten im Spiel zu ändern. Dann musste ich einfach immer wieder den gleichen Weg laufen, während ihr langsamer Blockers nicht mithalten konnte, sonst würde es zu lange dauern, mich aufzuhalten.

Einer der Gründe, warum es viel kosten würde, mich aufzuhalten, ist, dass es im Kampf gegen einen Spieler mit der gleichen Klasse wie du ziemlich viel Glück ist, wenn beide Spieler entweder die normale Angriffstaste spammen oder ihre Spezialfähigkeit verwenden, in der Hoffnung, dass der andere in der Millisekunde vor dir stirbt. Hier gibt es kein taktisches Denken oder kluge Konter. Laufen oder springen Sie einfach umeinander herum und versuchen Sie, die anderen zu treffen, ohne selbst getroffen zu werden.

Dann gibt es das gegenteilige Problem, wenn man eine andere Klasse trifft. Der arme Crash hat keine Chance, wenn er auf einen anständigen Dingodile (Blocker) stößt, wenn dieser nicht langsam genug ist, um leicht überholt zu werden, oder dich einfach mit seiner Vakuumpistole einsaugen kann. Die Boosters scheinen auch fast sinnlos zu sein, wenn die Scorers in der Lage sind, Edelsteinplattformen ziemlich schnell zu erobern, und nur wenige Relikt-Power-Ups stark genug sind, um wirklich einen Unterschied zu machen.

Das gilt auch für die besonderen Fähigkeiten, die du deinem Charakter verleihen kannst. Während einige nur enthalten zu sein scheinen, weil sie lustige Referenzen sind, können andere das Ergebnis eines Spiels so gut wie entscheiden. Ein Beispiel für Letzteres ist die Platzierung eines Stromfeldes, das die gesamte Bank/Basis des gegnerischen Teams abdeckt, was es fast unmöglich macht, deine Wumpas einzulösen, ohne ernsthaften Schaden zu nehmen (und damit einige Früchte zu verlieren). Es ist möglich, es zu zerstören, aber nur wenige Charaktere sind dazu in der Lage, ohne verletzt zu werden. Um es einfach auszudrücken: Es gibt nicht genug Konter für das, was die anderen Spieler tun, so dass das Ergebnis jedes Spiels meistens innerhalb der ersten Minute entschieden wird.

Das Aufleveln und der Zugang zu neuen Charakteren und Fähigkeiten erleichtert auch nicht so sehr, wenn die meisten der besten Sachen schon früh verfügbar sind und den Spielfluss immer noch nicht wesentlich verändern. Die gleiche Taktik, die in der ersten Stunde funktioniert hat, wird nach zwanzig genauso effektiv sein.

Das ist ohne Zweifel einer der Gründe, warum es einen Battle Pass gibt, der uns mit verschiedenen kosmetischen Gegenständen für das Abschließen bestimmter Herausforderungen belohnt. Nicht wenige davon haben mich zum Lachen gebracht, aber nur eine Handvoll fällt beim Spielen auf. Und was nützt es, ihnen verschiedene Seltenheiten zu geben, wenn das meiste davon im linearen Fortschrittssystem erhalten werden kann? Crash Team Rumble ist kein Free-to-Play-Handyspiel, aber das lässt es sicher wie eines aussehen, indem es versucht, unsere Eidechsengehirne auszunutzen, die sich die hübschen Farben ansehen und andere beeindrucken wollen, indem sie seltene Sachen tragen.

Was für eine Schande, wenn der Kern von Crash Team Rumble eine Menge Spaß macht, mit einem fesselnden Konzept, cool aussehenden Levels, spannenden Verfolgungsjagden und herzzerreißendem Chaos, das sich auf dem Bildschirm entfaltet. Das Problem ist, dass dies nicht ausreicht, wenn es keine Tiefe oder Abwechslung gibt, um es länger als ein oder zwei Stunden fesselnd zu halten. Hinzu kommen im Moment ziemlich unausgewogene Charaktere und Fähigkeiten, und ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass dieses Spiel in Vergessenheit geraten wird, noch bevor die erwarteten Spiele im September eintreffen.