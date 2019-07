Wir blicken oft durch eine rosarote Brille auf bestimmte Spiele unserer Jugend zurück. Es ist diese Liebe zur Nostalgie zu verdanken, dass wir kürzlich mit Neuveröffentlichungen zu Crash Bandicoot: Nsane Trilogy und Spyro Reignited Trilogy verwöhnt wurden. Entwickler Beenox hat sich von unserer liebevollen Erinnerung an diese alten Klassiker inspirieren lassen und nun ist das Team wieder zurück, um eine wundervolle Nachbildung des Crash-Funracers zu veröffentlichen.

Crash Bandicoot wurde ursprünglich als Playstation-Maskottchen entwickelt, um mit Mario und Sonic mithalten zu können. Daher war dieses energetische Beuteltier wie seine Zeitgenossen der Star eines eigenen Kart-Rennspiels. Crash Team Racing (oder kurz CTR) wurde zu einem beliebten Spiel der Original-Playstation, das zwei Fortsetzungen hervorbrachte - Crash Nitro Kart und Crash Tag Team Racing. Crash Team Racing Nitro-Fueled ist ein Zusammenschluss dieser drei Titel.

Grundsätzlich möchten wir natürlich, dass sich Remaster wie die Spiele anfühlen, an die wir uns erinnern und die wir geliebt haben. Gleichzeitig sollen sie auch neu und glänzend sein, wie alle aktuellen Games eben. Beenox ist das wieder einmal gelungen, weil sie alles von Grund auf liebevoll nachgebaut haben. Die Umgebungen, Strecken, Karts und natürlich die Fahrer selbst sind so detailliert gestaltet, dass es sich anfühlt, als ob das Spiel schon damals genauso ausgesehen hat. Jeder Charakter hat eine Reihe von Ausdrücken und Gesten erhalten, die sie zum Leben erwecken. Die kleineren Charaktere werden zum Beispiel ganz schön in die Sitze gepresst, sobald der Nitro-Boost wirksam wird und Crashs gelangweilter Look, während wir sein Kart anpassen, wird einfach nie alt.

Die Karten haben viele Details und sind mit üppigen Farben ausgestattet.

Die Anpassungsoptionen in diesem Spiel sind riesig, denn wir spielen nicht mehr nur einen einzigen Charakter für die Dauer des Abenteuermodus. Jedes Rennen und jeder freigeschaltete Erfolg wird dazu beitragen, hunderte von Modifikationen für Fahrer, Karts, Räder, Lackierungen und Vinyl-Sticker freizuschalten. All das dürfen wir während unseres Spiels verändern. Wer sich ein paar Münzen verdient, kann sich exklusive Gegenstände im Shop sichern, aber das Angebot wechselt da ständig (deshalb ist es praktisch, etwas auf der hohen Kante zu haben). Wer jetzt an Lootboxen denkt, den können wir beruhigen - die gibt es nicht. Alle Inhalte aus dem Spiel schaltet ihr auf normalem Wege frei, ihr müsst nur lange genug spielen.

Eine Sache, die vom Original beibehalten wurde, ist die hohe Lernkurve. CTR war ein hartes Spiel und Nitro-Fueled ist da nicht anders. Selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad müssen wir jeden Sprung, jede Abkürzung und jede Kurve kennen, wenn wir auf die vorderen Plätze abzielen. Gleichzeitig variieren natürlich unsere Items, mit denen wir uns gegen das gesammelte Arsenal der Feinde verteidigen. Insbesondere bei der Driftmechanik ist Aufmerksamkeit gefragt, denn wer das richtig in den Griff bekommt, sichert sich wertvolle Tempo-Boosts. Sonst entscheidet vor allem der richtige Einsatz der Nitro-Mechanik zwischen Sieg und Niederlage. Gerade im Abenteuermodus ist das von entscheidender Bedeutung, da man auf dem zweiten Platz nicht weiterkommt. Man muss jedes Rennen gewinnen, um fortzufahren.

Neben dem fahrerischen Anspruch gibt es natürlich auch viel Unsinn und Spaß. Wer alle Herausforderungsmodi, Zeitfahren, Reliktrennen und die Kristall-Challenges meistern möchte, hat also gut zu tun. Jede dieser Aufgaben stellt uns auf einer der vielen Strecken vor eine neue Herausforderung. Falls ihr eure Fahrkünste früher gut gepflegt haben solltet und eine echte Herausforderung sucht, könnt ihr ja mal den harten Modus ausprobieren, der die Fähigkeiten der KI-Fahrer deutlich steigert. Puristen spielen im klassischen Modus mit festem Fahrer und ohne zusätzliche Anpassungsoptionen (Belohnungen gibt es da trotzdem).

Wer alle Herausforderungen abschließen möchte, muss auf der Straße einiges draufhaben.

Wie bei den meisten Funracern macht der Mehrspielermodus am meisten Spaß und Crash Team Racing Nitro-Fueled ist da keine Ausnahme. Wir werden verwöhnt mit schnellen Arcade-Rennen auf dem geteilten Bildschirm für bis zu vier Spieler. Ihr dürft aber nicht nur gegeneinander antreten, sondern auch den Computer ins Rennen schicken, genau wie bei Mario Kart. Es gibt auch die Möglichkeit der Online-Rennen, die wir gerne noch ausprobieren möchten - zum Zeitpunkt des Schreibens waren diese Lobbys aber leider noch nicht besetzt (falls wir irgendwelche Probleme feststellen, lassen wir es euch aber wissen).

Was uns die Spielerfahrung ein bisschen madig gemacht hat, waren die langen Ladezeiten zwischen den Rennen. In der heutigen Zeit wollen wir keine halbe Minute mehr warten, damit ein neuer Track geladen wird. Die sind dann zwar wunderbar detailliert und mit viel Charakter und üppigen Farben ausgestattet, aber trotzdem. Diese Hommage an die Frühzeiten der Konsolen hätte nicht unbedingt mit in diesem Paket enthalten sein müssen, wenn ihr uns fragt.

Falls ihr eure Jugend mit dem wohl nächstbesten Kart-Racer nach Mario Kart 8 Deluxe auffrischen wollt, ist Crash Team Racing Nitro-Fueled ein klares Muss. Falls ihr es beim ersten Mal nicht mitgenommen habt, könnt ihr mit diesem wunderschön gestalteten und total verrückten Remaster nicht viel falsch machen. Oh, und wenn ihr euch gefragt habt, was Crash und seine Freunde nach den 90ern gemacht haben, achtet unbedingt auf die Credits!

