Courtney B. Vance wird den verstorbenen großartigen Lance Reddick in Percy Jackson Staffel 2 ersetzen

Der frühe Tod von Lance Reddick im letzten Jahr war ein Schlag für uns alle. Der Schauspieler aus John Wick, The Wire, Bosch und Destiny 2 wurde von vielen geliebt, aber in einigen Fällen mussten Ersatzdarsteller für laufende Serien gefunden werden, wie z. B. Percy Jackson and the Olympians.

Reddick spielte Zeus in Staffel 1, aber in den kommenden Staffeln wird Courtney B. Vance seine Rolle übernehmen. Vance ist vor allem für seine Rollen in "Die Jagd auf den Roten Oktober" und "Die Frau des Predigers" bekannt. In einem Statement (via Variety) sprach er darüber, was es für ihn bedeutet, die Rolle in der Disney+-Serie zu übernehmen.

"Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin, mich der außergewöhnlichen Besetzung von "Percy Jackson and the Olympians! Es gibt nur wenige Momente in der Karriere eines Schauspielers, in denen man ehrlich sagen kann, dass man kurz davor steht, in eine Serie einzusteigen, die eine so treue Fangemeinde mit Charakteren hat, die auf der ganzen Welt geliebt werden, und die auf einer äußerst erfolgreichen Buchreihe basiert. Ich weiß, dass es ein unvergessliches Erlebnis sein wird, in diese Rolle des Zeus zu schlüpfen, und ich werde meinem Bruder Lance Reddick, der uns viel zu früh verlassen hat, eine himmlische Umarmung geben."

Percy Jackson and the Olympians wurde für Staffel 2 verlängert und wird voraussichtlich nächstes Jahr veröffentlicht.