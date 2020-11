Counter-Strike feiert seinen 20. Geburtstag

You're watching Werben

Es war der 9. November vor 20 Jahren, als die populäre Half-Life-Mod, entwickelt von Jess Cliffe und Minh ''Gooseman'' Le, als separates Spiel namens Counter-Strike von Valve veröffentlicht wurde. Seitdem hat das Spiel reichlich Updates erhalten und wurde mit neuen Versionen veröffentlicht, doch die Grundlage der Terroristen und Counter-Terroristen, bleibt immer gleich.

Selbst heute ist Counter-Strike: Global Offensive eines der größten eSports-Spiele da draußen und wird wahrscheinlich auch in den kommenden 20 Jahren ein Klassiker bleiben, so dass kommende Generationen ebenso viel Spaß haben werden mit dem Shooter. Also alles gute zum Geburtstag für diesen Spiele-Veteranen!