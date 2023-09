Counter-Strike 2 scheint nächste Woche zu starten

HQ

Es scheint, dass Valves kommender Nachfolger Counter-Strike: Global Offensive nächste Woche auf den Markt kommen wird. Genauer gesagt am kommenden Mittwoch, dem 27. September.

Dies geht aus einem neuen Twitter/X-Post des Counter-Strike 2-Accounts hervor, in dem wir gefragt werden, was wir nächsten Mittwoch vorhaben. Counter-Strike 2 hat bereits viele Spieler gesehen, die die neuen Karten und Mechaniken im Beta-Format getestet haben. Es ist wahrscheinlich, dass es immer noch als Beta angesehen wird, selbst wenn es nächste Woche für die Öffentlichkeit veröffentlicht wird, da in den kommenden Monaten viele Dinge ausgebügelt werden.

Einige haben Kontroversen in Valves neuem Shooter gefunden, da er Counter-Strike: Global Offensive ersetzen wird, ein Spiel, das vielen Fans am Herzen liegt. Es ist möglich, dass der Ersatz nicht so ausgefeilt sein wird wie das Original von Anfang an, aber hoffentlich werden es mit der Zeit vergleichbare Erfahrungen sein, wobei sich Counter-Strike 2 als würdiger Nachfolger erweist.