Costa Rica wählt die Konservative Laura Fernandez zur Präsidentin

Die konservative Politikerin Laura Fernandez hat die Präsidentschaftswahl in Costa Rica gewonnen und ist damit die zweite Präsidentin der zentralamerikanischen Nation. Mit 94 % der ausgezählten Stimmen erreichte Fernandez 48,3 % der Stimmen und überschritt damit die erforderliche 40-Prozent-Hürde, um eine Stichwahl zu vermeiden. Ihre Souveräne Volkspartei wird ebenfalls voraussichtlich eine Mehrheit im Kongress gewinnen und ihre Präsenz von acht auf 30 von 57 Sitzen erhöhen.

Fernandez, ein ehemaliger Stabschef des scheidenden Präsidenten Rodrigo Chaves, führte Wahlkampf mit einem Programm von Sicherheit und Stabilität und versprach eine "tiefgreifende und unumkehrbare" Transformation der politischen Landschaft Costa Ricas. Sie hat versprochen, harte Maßnahmen gegen Kriminalität und Korruption aufrechtzuerhalten und Chaves in ihre Regierung aufzunehmen.

Laura Fernandez // Shutterstock

Ihr Sieg spiegelt eine breitere Verschiebung hin zu konservativer Führung in ganz Lateinamerika wider, die teilweise durch die Sorge der Wähler über Kriminalität und Korruption getrieben wurde. Fernandez' Hauptkonkurrenten lagen weit hinterher, wobei der Ökonom Alvaro Ramos etwa ein Drittel der Stimmen erhielt und die ehemalige First Lady Claudia Dobles weniger als 5 % erhielt.

Ein zentrales Element von Fernandez' Agenda ist der Kampf gegen drogenbezogene Gewalt, die in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Sie hat versprochen, den harten Ansatz von Nayib Bukele in El Salvador nachzuahmen, einschließlich härterer Haftstrafen, dem Bau einer Hochsicherheitsanstalt und gezielten Ausnahmemaßnahmen in Hochkriminalitätsgebieten...