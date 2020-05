Cory Barlog interessiert sich für Silent-Hill-Remaster

Gerüchte über die Silent-Hill-Reihe begleiten uns schon sehr lange und aktuell wird gemunkelt, ob nicht vielleicht ein internes Sony-Studio daran arbeiten könnte, die Serie wiederzubeleben. Konkrete Details sind nicht bekannt, aber Spekulationen gibt es genug und gefühlt ist das Silent-Hill-Franchise auch 2020 noch am Leben. Diesen Eindruck teilen übrigens nicht nur wir, auch bedeutende Leute aus der Spielebranche würden gerne mehr von der berühmten Reihe sehen. Und einer von ihnen, der Game Director vom PS4-Actionspiel God of War, bringt offenbar genügend Motivation mit, um sich an einem eigenen Kapitel versuchen zu wollen.

Der humorvoll gemeinte Beitrag geht zurück auf eine Frage unsere Kollegen von GameSpot, die auf einer Social-Media-Plattform ihre Follower gefragt haben, von welcher der genannten Serien (Metal Gear Solid, Twisted Metal, Xenosaga oder Silent Hill) sie ein Remaster sehen wollen würden. Barlog ließ sich den Spaß nicht entgehen und teilte eifrig mit, dass er seine Hand für Silent Hill heben würde. Ob er der Richtige für den Job wäre? Wir gehen übrigens nicht davon aus, dass er den erwachsenen Kratos in absehbarer Zeit verlässt, um im Nebel Alpträumen nachzujagen.