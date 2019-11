Cory Barlog beendet die Übertragung

God of War wurde zum vielleicht größten Erfolg des Entwicklers Cory Barlog, dem Game Director von Sony Santa Monica. In der vergangenen Woche hat der gute Mann seine Twitter-Präsenz mit einer unverheißungsvollen Nachricht eingestellt. Sein Profilbild und der Banner zeigen einen Satelliten und die Leere des Weltraums. Seine letzte Nachricht lautet "Übertragung endet", was auch immer damit gemeint sein soll. Natürlich spekulieren die Leute bereits, letztlich weiß es aber niemand. Wir auch nicht, aber ihr ja vielleicht - wird Kratos das Universum bereisen oder macht Barlog einfach mal eine Pause? Hätte er sich sicher verdient.

