Corruption 2029: Mutant-Year-Zero-Entwickler zeigen eine halbe Stunde Gameplay

Kürzlich enthüllte das Studio The Bearded Ladies, die Entwickler des Strategiespiels Mutant Year Zero: Road to Eden, ihr nächstes großes Spiel, das überraschenderweise schon am Montag erscheinen soll. Es ist keine Fortsetzung ihres tierischen Echtzeit-Szenarios, sondern eine neue Geschichte in einer Welt, die ebenfalls nicht mehr sonderlich hell leuchtet (das apokalyptische Schweden haben sie gegen die USA in Endzeitstimmung eingetauscht).

Die zentralen Mechaniken ihres ersten Titels bleiben jedoch bestehen, denn Corruption 2029 ist ebenfalls ein Kleinod der rundenbasierten Strategie, das ihr mit einem Team aus verschiedenen Helden spielt. Die Woche hat der Entwickler eine halbe Stunde an Gameplay gezeigt, denn es wird höchste Eisenbahn, dass die Fans endlich ihr neues Werk kennenlernen. Die Entwickler kommentieren ihr Probelevel übrigens und geben dabei einige hilfreiche Tipps.