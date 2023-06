HQ

Double Stallion's Convergence: A League of Legends Story ist das neueste von Riot Games' Indie-Game-Projekten und ist ein explosiver, hochoktaniger Ritt durch die weitläufige Unterstadt Zaun. Ekko kämpft darum, die gefährlichen Syntixi-Kristalle zu kontrollieren, die von der Poingdestre Chembaron-Familie hergestellt werden, rekrutiert viele unwahrscheinliche Verbündete und trifft auf einige bekannte Feinde in einer fesselnden, lustigen und zum Nachdenken anregenden Geschichte.

Um Zaun sicher zu halten, muss sich Ekko die Hände - oder besser gesagt den Schwertschläger - ein wenig schmutzig machen. Convergence's Die Kämpfe sind elegant, rasant und nutzen sowohl umherstreifende Umgebungen für überraschende Begegnungen als auch speziell entwickelte Levels für manische, akrobatische Plattform-Action, während du verzweifelt versuchst, Feindesbanden zu besiegen. Kombos sind flüssig und dynamisch und Ekko's-Fähigkeiten sind ziemlich einfach zu erfassen und lassen sich extrem gut aneinanderreihen, um einige große Takedowns zu erzielen. Später im Spiel werden die Kämpfe jedoch etwas zu einfach und ein wenig zu repetitiv, und an diesem Punkt führt das Spiel einige Gegnertypen ein, die "herausfordernd" überspringen und direkt zu "unausstehlich" übergehen, was Ihrem begrenzten Gesundheitspool fast garantierten Schaden zufügt.

Die Bosskämpfe des Spiels hingegen sind ein todsicheres Highlight. Als Fan von League of Legends' umfangreicher Geschichte ist es großartig zu sehen, wie Charaktere aus Summoner's Rift herausgeholt und in ihre natürlichen Lebensräume zurückgebracht werden. Zu sehen, wie gewöhnliche Menschen in Piltover und Zaun auf diese Charaktere und ihre Geschichten reagieren, ist faszinierend und beflügelt nur meinen Wunsch, sie in der Kluft zu spielen. Die Movesets der Charaktere aus dem Spiel sind, genau wie bei Ekko, kreativ implementiert und die Bosskämpfe im Allgemeinen dienen als großartige Werkzeuge, um sich mit Ekko's ständig wachsenden Arsenal an Gadgets vertraut zu machen.

Die Durchquerung in Convergence muss Ekko's Waffe ihrer Schärfe beraubt haben, denn sie ist ein zweischneidiges Schwert. Insgesamt sind die Umgebungen des Spiels gut gestaltet, mit genügend Plattformelementen, um einfaches Reisen und Erkunden interessant zu halten. Viele der Reisemethoden ähnelten einem 2D-Titanfall und brachten die gleiche Geschmeidigkeit und Freude an Verbindungsfähigkeiten mit sich. Davon abgesehen sind einige Bereiche des Spiels ärgerlicherweise - wenn nicht sogar völlig schlecht - gestaltet. Einfaches Reisen in herausfordernden Levels erweist sich oft als schwieriger als der Kampf und nicht annähernd so angenehm. Ein einzelner schlechter Zug kann oft dazu führen, dass Ekko in einer Zeitschleife gefangen ist und an der Umgebung stirbt, wenn er nicht zurückspult, aber nicht weit genug zurückspulen kann, um sicher zu sein, was eine extrem frustrierende Erfahrung ist und den Schwung eines Levels tötet. Darüber hinaus haben zusätzliche Gebiete - sobald sie abgeschlossen sind - keine einfache Möglichkeit, sie zu verlassen, was bedeutet, dass Vervollständiger, die zurückgehen und versteckte Truhen einsammeln möchten, die sie möglicherweise verpasst haben, den ganzen Weg bis zum Ende des Levels durchqueren müssen, um zur Hauptkarte zurückzukehren.

Apropos Sammlerstücke, man kann mit Sicherheit sagen, dass die Bestellung etwas besser strukturiert sein könnte. Später im Spiel haben die Spieler höchstwahrscheinlich die Gadgets und den besonderen Spielstil ihrer Ekko herausgefunden und suchen stattdessen nach versteckten Figuren und kosmetischen Belohnungen, so dass es sich nicht gut anfühlt, eine Truhe nach der anderen zu jagen, nur um eine (grenzwertig nutzlose) Gadget-Komponente zu erhalten, aber zugegebenermaßen fühlt sich die letztendliche Entdeckung von Sammlerstücken wirkungsvoller und lohnender an.

Es mag seltsam sein, aber das Sounddesign ist eines von vielen kleinen Details in diesem Spiel, die es so gut machen und sich wie ein Projekt mit einer gewissen Leidenschaft dahinter anfühlen. Die Geräusche von Ekko's-Fähigkeiten sind dicht, mechanisch und schwer, so dass das Wirken in hektischen Kampfsituationen erkennbar ist, und die eingestreuten Richtungsgeräusche im gesamten Spiel sind schöne Details. Darüber hinaus hat das Spiel einen großartigen Soundtrack, mit Hintergrundmusik, die angemessen ist, ohne aufdringlich zu sein, und Motiven, die Sie reibungslos von der Sicherheit in die Gefahr überführen und kraftvoll aufbauen.

Convergence's-Erzählung ist wahrscheinlich der Höhepunkt des gesamten Erlebnisses. Mit einer ganzen Reihe neuer und bekannter Gesichter schafft es das Spiel, jeden Charakter hervorzuheben, und sei es nur für eine bestimmte Funktion, und gibt einen echten Einblick in Ekko als Charakter und nicht nur als Kit von Fähigkeiten. Die Geschichte des Spiels ist manchmal ziemlich ernst, gefährlich und düster, aber mit den Augen von Ekko gesehen - genau wie Zaun - ist sie gar nicht so schlecht. Eine perfekte Mischung aus Drama und Komödie sorgt für einige wirklich lustige und wirklich ergreifende Momente (mein Favorit ist in Kapitel drei) und erhebt das Spiel von einem einfachen Plattformer zu einem wirklich unterhaltsamen Erlebnis. Mit einigen gut geschriebenen Drehungen und Wendungen und einer anständigen Erkundung von Schwarz-Weiß- und Grau-Moral-Justizsystemen ist es eine extrem unterhaltsame Reise, die man durchspielen kann.

Alles in allem ist Convergence: A League of Legends Story ein wirklich solider Plattformer und eine noch bessere Geschichte. Es gibt durchweg einige kleinere Ärgernisse, und das Spiel erreicht mit einem langsamen Mittelteil ziemlich schnell seinen Höhepunkt, aber die Auszahlung am Ende lohnt es sich auf jeden Fall, es in seiner Gesamtheit durchzusitzen, da es Ihnen ein besseres Verständnis der Welt von Piltover und Zaun vermittelt und Sie möglicherweise sogar dazu bringt, Ihren moralischen Kompass herauszufordern.