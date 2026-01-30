Control Resonant spielt sieben Jahre nach dem ersten Spiel und gilt als "offen"

HQ

Der erste Teaser für Control Resonant ließ die Spieler mit vielen Fragen zurück, etwa wie die Geschichte mit Alan Wake 2 und besonders Control verbunden ist und wo Jesse Faden ist. Und ja – hat das Spiel eine offene Welt oder nicht?

Nun haben wir konkretere Antworten auf diese Fragen erhalten. In einem Interview mit Game Informer bestätigt Entwickler Remedy, dass das Spiel hauptsächlich sieben Jahre nach dem Original spielt:

"Sieben Jahre nach Control ist Jesse auf mysteriöse Weise verschwunden, der Hiss-Lockdown ist zusammengebrochen, und diese korrumpierende übernatürliche Kraft ist nach Manhattan ausgebrochen und hat die einst lebendige Stadt in ein Kaleidoskop psychedelischer Albträume verwandelt."

Sie erläutern auch etwas über ihre "offene" Welt, die im traditionellen Sinne keine offene Welt ist. Er macht deutlich, dass das Spiel "eindeutig keine Open World" ist, aber dass es "schnelle Fortbewegung, verzerrte Umgebungen und gedankenverstörende Kräfte und Waffen" bietet.

"Ich denke, unsere Art, das Fortbewegen zu handhaben, wird etwas sein, das heraussticht [und] ich glaube auch, dass wir eine einzigartige Herangehensweise daran haben, wie wir Nahkampf mit vorwärtsgerichtetem Schwung und übernatürlichen Fähigkeiten verbinden", sagt er.