Control dauert ca. 15 bis 20 Stunden

Entwickler Remedy Entertainment stand diese Woche schon einige Male in den Schlagzeilen, heute geht es noch einmal um ihr kommendes Actionspiel. GamingBolt hat kürzlich in Erfahrung gebracht, wie lang das Spiel am Ende wird. Die Entwickler Mikael Kasurinen und Brooke Maggs haben den Kollegen verraten, dass geübte Spieler mit einer Spielzeit zwischen 15 und 20 Stunden rechnen sollten.

Da das Bereisen bereits besuchter Gebiete jedoch ein zentraler Punkt der Spielerfahrung von Control sein wird, lässt sich das eigentlich nur schwer verallgemeinern. Manch ein Spieler nutzt die neuen Fähigkeiten von Jesse, um beispielsweise versteckte Geheimnisse zu suchen, andere folgen dem narrativen Faden fokussierter durch das Spiel. Wer sich von den Nebenmissionen und Sammelgegenständen nicht ablenken lässt, der sollte aber ungefähr nach dieser Zeit mit der Story durch sein. Control wird am 27. August veröffentlicht, auf PS4, Xbox One und PC.