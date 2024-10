Concord ist vielleicht doch nicht tot

HQ

Es war ein harter Kampf von dem Moment an, als Concord Anfang des Jahres angekündigt wurde, mit Leuten, die das Spiel von Anfang an kritisierten. Als es später in die Beta-Phase ging, war das Interesse extrem gering, und bei der Premiere war es tot.

So tot, dass Sony nach nur zwei Wochen auf dem Markt es komplett zurückzog und allen Spielern ihr Geld zurückgab. Seitdem ist unklar, was als nächstes damit passieren wird. Ist es für immer tot und begraben, oder wird es überarbeitet und neu veröffentlicht?

Darauf haben wir keine Antwort, aber Letzteres scheint tatsächlich am wahrscheinlichsten. Über SteamDB können wir sehen, dass Sony den Titel hinter den Kulissen mehrmals aktualisiert hat, oft mit recht großen Änderungen. Das hätten sie wohl kaum getan, wenn das Spiel in Vergessenheit geraten und verschwinden sollte.

Eine begründete Vermutung ist, dass es als Free-to-Play neu veröffentlicht wird, was möglicherweise mehr Leute dazu bringen könnte, es auszuprobieren, wenn die Kaufschwelle verschwindet, und viele sind sicherlich neugierig auf diesen Monster-Flop, der ironischerweise zu einem erhöhten Interesse beitragen könnte.

Gleichzeitig erhielten Concord durchweg mittelmäßige Bewertungen, und alles, von den Charakteren des Spiels über das Gameplay bis hin zur mangelnden Originalität, wurde heftig kritisiert. Viele waren auch verärgert darüber, dass Sony Ressourcen in Live-Service-Projekte wie diese steckt, anstatt in die High-End-Einzelspieler-Abenteuer, für die sie bekannt sind.

Die Beta war übrigens auch kostenlos verfügbar, hat aber keine Spieler angelockt, aber wir werden sehen, ob es diesmal besser läuft – ob es tatsächlich so ist, dass Concord ein Comeback als Free-to-Play feiert.