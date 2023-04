ConcernedApe kündigt Update für Stardew Valley 1.6 an

HQ

Es ist mehr als zwei Jahre her, seit Eric Barone (alias ConcernedApe) das Stardew Valley-Update 1.5 veröffentlicht hat, das größte Update in seiner Geschichte, seit der Titel 2016 das Licht der Welt erblickte, und es fügte dem Inbegriff des Farmtitels viele neue Funktionen hinzu. Ginger Islands hat die Geschichte, die Ernten und die Objekte und Dekorationen, mit denen wir auf unserer Pelican Village-Farm interagieren konnten, weiter ausgebaut. Seitdem hat Barone die Pflege des Tals in die Hände anderer gelegt, während er (wieder) solo an seinem nächsten Projekt, Haunted Chocolatier, arbeitete.

Trotzdem hat sich Barone nie zu weit von Stardew Valley entfernt. Anfang dieses Jahres arbeitete er zusammen, um das Update 1.5 in seiner mobilen Version zu veröffentlichen, und verbrachte dann ganze Tage damit, es zu aktualisieren und Fehler zu beheben. All dies immer in direkter Kommunikation mit den Fans über Twitter. Und es war über seinen Account, als er heute Nachmittag ankündigte, dass er eine kurze Pause von Haunted Chocolatier einlegen wird, um anzukündigen, dass er das 1.6-Update für Stardew Valley veröffentlichen wird.

Dieses Update konzentriert sich auf das Hinzufügen von Werkzeugen und Einrichtungen zu den Moddern des Spiels, aber es wird auch neue Inhalte hinzufügen. Auf jeden Fall warnt es uns bereits, dass wir nicht so viele Änderungen erwarten sollten, wie sie durch das vorherige Update eingeführt wurden. Im Moment wurde noch kein Veröffentlichungsdatum für diese neuen Inhalte angegeben, aber wir hoffen, dass es bald sein wird. Wir werden Sie über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten.