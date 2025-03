Conan O'Brien wird die nächsten Oscars moderieren

HQ

Anfang des Monats gab es viele Gerüchte darüber, wen der Academy als Gastgeber der 97th Academy Awards (auch bekannt als die Oscars) auswählen würde, denn gegen Ende 2024, nach dem großen Empfang von Deadpool & Wolverine, wurde sogar eine Zusammenarbeit von Ryan Reynolds und Hugh Jackman gemunkelt. Dies geschah jedoch nie, und letztendlich zielte die Academy auf einen erfahreneren Moderator ab, nämlich auf die ehemalige Late-Night-Persönlichkeit Conan O'Brien.

O'Briens Einsatz während der Preisverleihung wurde ziemlich gut aufgenommen und das hat eindeutig auf die ausführenden Produzenten der Show abgefärbt, denn Variety merkt nun an, dass er auch bei der nächsten Zeremonie zurückkehren wird.

Der CEO von The Academy, Bill Kramer, und die Präsidentin Janet Yang haben angekündigt, dass O'Brien am 15. März 2026 zurückkehren wird, um die 98. Oscars im Dolby Theatre in Los Angeles zu moderieren. Natürlich hat sich O'Brien auch zu dieser Ankündigung geäußert und witzig Folgendes gesagt:

"Der einzige Grund, warum ich nächstes Jahr die Oscars moderiere, ist, dass ich Adrien Brody hören möchte, wie er seine Rede beendet."

Glaubst du, dass die Rückkehr von O'Brien die richtige Wahl für die nächsten Oscars ist?