Competitive Counter-Strike 2 kehrt im November mit IEM Beijing nach China zurück

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Es war ein arbeitsreiches Jahr für die höchsten Divisionen der ESL Pro Tour, da bereits die besten Teams und Spieler für das erste Intel Extreme Masters der Saison im Februar nach Krakau in Polen gereist sind, bevor sie im April nach Rio de Janeiro in Brasilien und im Mai nach Atlanta in den USA reisen. Die nächsten Stationen der Welttournee bringen die Action zurück zum Counter-Strike-Dom in Köln, Deutschland, im Juni, bevor das letzte IEM-Event der Saison später im Jahr stattfindet.

Was den aktuellen Standort und die festen Termine für das Turnier betrifft, hat die ESL nun bestätigt, dass das letzte IEM-Turnier der Saison tatsächlich die wettbewerbsfähigen Counter-Strike 2 für ein Turnier in Peking nach China zurückkehren wird. Es findet vom 2. bis 8. November in der Bloomage Biotech-Biohyalux ECM Arena in der Stadt statt, wo eine Trophäe und 1,25 Millionen Dollar Preisgeld auf dem Tisch stehen.

Das Turnier umfasst ab dem 2. November eine Gruppenphase, bei der die 16 teilnehmenden Teams auf nur noch sechs Überlebende reduziert werden. Diese qualifizierten Mannschaften nehmen dann vom 6. bis 8. November vor Live-Publikum an den Playoffs teil, wo ein Sieger ermittelt und der Pokal überreicht wird.

Wir haben noch keine genauen Informationen über die teilnehmenden Teams und Kader, da dies in den kommenden Monaten entschieden wird, wobei die Teams nach ihrer Position in den VRS-Ranglisten ausgewählt werden.