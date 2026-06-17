Company of Heroes 3: Wagen und zerstören

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Company of Heroes 3: Dare & Destroy ist das neueste herunterladbare Inhaltspaket für diesen Kriegsstrategie-Titel. Es ist schon eine Weile her, seit ich Company of Heroes 3 gespielt habe, aber die Serie hatte schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Was an der Serie wirklich heraussticht, ist, wie nah man den Soldaten kommt, die fantastischen Animationen, wenn Truppen in Deckung gehen oder sich bewegen, und die Sprachausgabe, die das Erlebnis auf eine Weise zum Leben erweckt, wie es andere ähnliche Spiele nicht tun. Obwohl das Sounddesign etwas schwächer ist als bei den vorherigen Spielen und die Beleuchtung etwas knifflig ist, sieht es mit all den Explosionen fantastisch aus. Diesmal habe ich mir nicht die Kampagnen, einen neuen Spielmodus oder den Mehrspielermodus angesehen, sondern vier verschiedene Kampfgruppen in einem Paket.

Im DLC triffst du auf die Special Service Group der Briten, die sich darauf konzentriert, hinter feindlichen Linien Chaos anzurichten und großen Schaden anzurichten. Außerdem gibt es die Freie Französische Kampfgruppe für die USA, die französische Feuerkraft zur Ergänzung deiner anderen Streitkräfte bietet. Ihr Fokus liegt auf der Verteidigung und darauf, den Feind an sorgfältig ausgewählten Positionen festzuhalten. Auf deutscher Seite haben wir die Belagerungsbrecher, und wie der Name schon sagt, sind sie hervorragend darin, Gebäude zu Trümmern zu zerstören und Befestigungen zu erobern. Das Afrikanische Korps hingegen erhielt Eliteeinheiten; Sie sind wenige und kosten viele Ressourcen, aber diese Truppen sind durchweg von hoher Qualität und statt einer Vielzahl neuer Einheitentypen einzuführen, rüsten sie bestehende auf neue Stufen auf.

Als ich versuchte, die Fähigkeiten gegen die KI zu testen, wurde mir schnell klar, dass es in diesem Pack einige gute Fähigkeiten gab.

Ich begann damit, die französische Kampfgruppe für die USA zu testen. Ihre Infanterie, die französische Schützensektion, ist perfekt, wenn sie hinter Deckung ist. Ich fand sie außerdem extrem mobil und überall dort eingesetzt, wo sie gebraucht werden. Sie verfügen über genug Feuerkraft, um den Feind im Kampf zu zermürben. Sie können auch Minen legen und Befestigungen errichten, was es dir erleichtert, ein Verteidigungsnetzwerk aufzubauen. Du hast auch Zugang zu eisenbahnbasierter Artillerie, die du nutzen kannst. Diese Waffen sind nicht physisch auf der Karte vorhanden, aber du kannst überall einen Angriff anfordern. Diese Artillerie ist extrem mächtig und kann fast alles ausschalten, was man sich vorstellen kann. Du kannst auch auf Geschütztürme zugreifen; Dies sind Geschütztürme, die feindlichen Fahrzeugen und Infanterie schweren Schaden zufügen. Sie können auch aufgerüstet werden, um Soldaten aufzusammeln und ihr Leben zu retten.

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Ich mochte diese Kampfgruppe dank Features wie Betondeckung, den Tourelle-Nestern und dem Zone Rogue, der bestimmte Punkte abbaut. Du kannst auch eine Fähigkeit wählen, die verhindert, dass der Gegner einen Kontrollpunkt einnimmt. Du kannst deinen Türmen auch die Möglichkeit geben, Artillerieunterstützung anzufordern. Sobald jemand angreift, kannst du Artillerie auf feindliche Stellungen rufen. Der Spaß hört hier nicht auf, denn sie haben auch einen Char B1-Tank, der viel Schaden aushält. Allerdings fand ich, dass diese Panzer im Spiel Schwierigkeiten hatten, mit deutscher Panzerung umzugehen. Ihre Aufgabe besteht eher darin, Befestigungen zu durchbrechen und sich mit Infanterie auseinanderzusetzen. Insgesamt ist dies eine starke, verteidigungsorientierte Kampfgruppe, die im Teamspiel ein Albtraum sein kann. Deine Aufgabe mit dieser Spezialisierung ist es, den Feind aufzuhalten, damit andere Schaden anrichten können.

Es ist ein Glück, dass das Pack auch ein Gegenstück zum französischen bietet, dessen grundlegende Philosophie darin besteht, ihm entgegenzuwirken. Der deutschen Seite wurde die Siege Breaker-Kampfgruppe übertragen. Ihr Ziel ist es, Befestigungen zu zerstören und einzureißen, als wären sie aus Butter. Sie werden durch Artillerie-Upgrades und neue Fahrzeuge unterstützt. Eine meiner Lieblingsfunktionen ist, dass sie ein Fahrzeug in einen Belagerungsführer verwandeln können. Die Spezialfähigkeiten dieses Fahrzeugs kosten dann keine Ressourcen; Sie kann mehr Schaden einstecken und hält mehr aus. Du kannst deine Fahrzeuge nun mit Minen ausstatten, die um das Fahrzeug verteilt sind und explodieren, wobei oft der Großteil der feindlichen Infanterie in der Nähe getötet wird. Darüber hinaus haben sie Zugang zum Sturmtiger. Es ist schwer zu beschreiben, wie leistungsstark dieser Panzer tatsächlich ist. Er zerstört Gebäude, zerstört Befestigungen und sprengt mit einem einzigen Schuss fast alles in die Luft. Der Nachteil ist, dass es eine leichte Verzögerung zwischen jedem abgefeuerten Schuss gibt. Er verliert außerdem an Mobilität, da er im Stillstand nachladen muss. Es ist ein Fahrzeug, das man im richtigen Moment einsetzt, da es ohne unterstützende Truppen verwundbar ist. Wenn du ihn in die richtige Position bringst, kannst du ein Match sofort beenden.

Die Briten haben es in dieser Erweiterung schwer.

Während des Spielens fand ich auch die neuen Infanterie-Upgrades sehr nützlich. Deine Grenadiere können mit Brandgranaten aufgerüstet werden, die gegen Infanterie in Bunkern oder Gebäuden effektiv sind. Deine Pioniere können verheerendere Bomben speziell auf Fahrzeuge werfen, und du bekommst auch Zugang zu Gewehrgranaten und Rauchgranaten für bestimmte Infanterieeinheiten. Du kannst deine Grenadiere jetzt mit Flammenwerfern ausstatten, und einer meiner Favoriten im Spiel, der Flammpanzerwagen, macht kurzen Prozess mit der Infanterie. Dies ist eine Kampfgruppe, die von kombinierter Waffenführung profitiert, bei der Infanterie, Artillerie, Panzer und alle Luftangriffe zusammenarbeiten. Von den vier, die in diesem Paket enthalten sind, denke ich, dass dies der stärkste ist. Sie haben fantastische Möglichkeiten, Gebäude zu zerstören, und ihre Fähigkeit, Infanterie aus Gebäuden zu räumen, sollte nicht unterschätzt werden. Sie können auch Leuchtfackeln abwerfen, um die Sicht sowohl für Fahrzeuge als auch für Artillerie zu verbessern. Ihre Schwäche ist Schwung; Es dauert eine Weile, bis sie praktisch unaufhaltsam sind, und der Feind muss diese Zeit nutzen, um diese Vorschlaghammer-Fraktion zu verlangsamen.

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Wenn die Deutschen die Franzosen angreifen, sind die Briten eine Antwort auf die Deutschen. Die britische Kampfgruppe ist darauf ausgelegt, Spieler zu bestrafen, die schnell expandieren wollen, aber nicht genügend Truppen dafür haben. Du hast neue Einheitentypen und Taktiken, um deinen Feind auszuhungern. Während meiner Tests stellte ich fest, dass dies die schwierigste und vielleicht lohnendste aller Kampfgruppen war. Ihr Scharfschütze, der Panzerabwehrfähigkeiten besitzt, ist für den Feind wirklich lästig. Mit diesem spezialisierten Einheitentyp kannst du nicht nur Schaden verursachen, sondern auch die Rotation und Feuerrate der gegnerischen Panzerung verlangsamen. Dadurch können deine Panzer um den Feind kreisen und aus allen Richtungen feuern. Es sieht fast komisch aus, wenn man das hinzieht. Deine Infanterie hat ebenfalls Upgrades erhalten und kann eine Lewis-Bombe einsetzen, um sowohl Fahrzeuge als auch Gebäude zu zerstören. Wenn es aufgerüstet ist, haftet es an der Rüstung und wird für den Gegner zu einem echten Kopfschmerz.

Egal, ob Sie in der Wüste oder in anderen Klimazonen kämpfen, Schutz ist genauso wichtig.

Eine Fähigkeit, die mir an den Briten am meisten gefallen hat, war ihre blendende Granate, die als Artillerie bezeichnet wird. Es verhindert, dass sich der Gegner für eine begrenzte Zeit bewegt oder schießt, sodass man aus allen Richtungen angreifen kann. Du kannst außerdem aggressive Luftunterstützung anfordern, um dich auf dem Schlachtfeld zu unterstützen. Dies ist eine infanterieorientierte Kampfgruppe mit einem gewissen Fokus auf Unterstützung, was dich dazu zwingt, deine Spielweise zu überdenken. Das ist eine Kampfgruppe, die Mobilität, viel Mikromanagement verlangt und bei der man während des gesamten Matches ständig angreift, verschwindet und erneut angreift. Es geht selten darum, eine Schlacht zu gewinnen, sondern vielmehr darum, dem Feind Ressourcen und damit schwere Fahrzeuge auszurauben. Du wirst wahrscheinlich nicht viel auf dem Schlachtfeld bauen, was bedeutet, dass die deutsche Kampfgruppe ihr gesamtes Arsenal nicht gegen dich einsetzen kann. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass der Infanteriefokus dich gegenüber ihrem neuen Fokus auf Flammenwerfer etwas anfällig macht.

Zu guter Letzt gibt es die Eliteeinheiten, die zum Afrikanischen Korps gehören. Sie ist eine Art Reaktion auf die britische Kampfgruppe und konzentriert sich auf einen Kern von Eliteeinheiten. Fast alles, was du in dieser Kampfgruppe benutzt, strahlt Qualität statt Quantität aus; Das bedeutet jedoch höhere Kosten und, im Allgemeinen gesprochen, kleinere Truppen. Ein Beispiel ist, dass alle ihre mittelschweren Fahrzeuge nun Seitenpanzerung tragen können. Das macht es für gegnerische Rüstungen derselben Klasse schwerer, anzugreifen. Deine Einheiten können jetzt auch schneller bis Level vier aufsteigen, und es gibt auch Luftunterstützung, die mit zunehmendem Einsatz aufsteigt. Dies führt zu mehr Flugzeugen und stärkeren Angriffen. Ich mochte eine Fähigkeit, die ein Flugzeug in eine Warteschleife über einem Fahrzeug brachte; Das half bei der Reichweite und bedeutete, dass man keine Scouts vor dem Fahrzeug haben musste.

Einige der Gegenstände in diesem Paket liefern Artilleriegeschosse mit unglaublicher Sprengkraft.

Eine weitere Verbesserung ist, dass man die Geschütze bestimmter Fahrzeuge austauschen kann, wodurch diese Panzer eine andere Rolle bekommen oder ihre Fähigkeiten verbessert werden. Mein Lieblingsfahrzeug ist der Tiger Ace, der zwei Modi hat. Einer sorgt dafür, dass alles, was du abfeuerst, sein Ziel trifft, und der andere erlaubt dir, Fahrzeuge zu verfolgen und den Turm schneller zu drehen. In den richtigen Händen ist das ein Monster auf dem Schlachtfeld. Elite Forces dreht sich ganz darum, Truppen aufzuleveln, deine Truppentypen zu verwalten und sie im Laufe der Zeit zu verbessern. Es ist dieselbe einzigartige Spielmechanik hinter der Fraktion, aber auf eine Weise, die sich von den anderen Kampfgruppen unterscheidet. Vor allem wirst du mit der Zeit fast lächerlich mächtig, da deine Truppen schießen, nachladen, schneller bewegen und feindliche Truppen übertreffen. Sie sind außerdem brillant darin, Gegner zu verfolgen und zu finden, dank ihrer Mobilität.

Wenn dir diese Elemente gefallen, könnte das ein wertvolles Paket sein; Allerdings werden keine Inhalte für die Kampagnen bereitgestellt. Du zahlst einfach dafür, dass du für bestehende Fraktionen einzigartigere Spezialisierungen erhältst, mit zusätzlichen Truppentypen, Fertigkeitenbäumen und Ähnlichem. Mein Favorit wurde schnell der deutsche Belagerungsbrecher, aber ich mochte auch den französischen wegen seines Fokus auf Verteidigung. Die britische Variante ist unglaublich schwierig, aber lohnend, und das African Corps bietet mehr vom Gleichen, nur besser. Sie alle haben ihre Stärken und Schwächen, und es ist auch klar, dass sie gegeneinander spezialisiert sind. Als ich online ein bisschen gegen andere Spieler gespielt habe, stellte sich heraus, dass Elite Forces und Siege Breaker die besten Ergebnisse bringen. Allerdings spiele ich meistens mit diesen Fraktionen, was sicherlich ein beitragender Faktor ist.

Die Tourell Towers sind kein Witz, wenn man nicht mit den richtigen Gegenmaßnahmen vorbereitet ist.

Allerdings lief nicht immer alles reibungslos, und die größte Herausforderung der britischen Kommandos ist das nötige Mikromanagement, da deine Einheiten anfangs extrem fragil sind. Es hilft auch nicht, dass dir sowohl defensive als auch offensive Fähigkeiten fehlen. Von den vier Fraktionen kann ich drei von ganzem Herzen empfehlen und möchte eine kleine Warnung bezüglich der Briten geben. Obwohl mir ihre Variante gefallen hat, ist sie schwierig zu spielen und verlangt als von einem als Spieler deutlich mehr als von den anderen, um effektiv zu funktionieren und nicht überfordert zu werden. Das funktioniert am besten in teambasierten Matches statt im Eins-gegen-Eins.

Alle neuen oder modifizierten Einheitentypen sehen gut aus und verleihen dem Spiel etwas mehr Leben. Allerdings kostet es mehr als manche Indie-Spiele, daher musst du das Spiel wirklich regelmäßig spielen und möchtest mehr, um aus diesem herunterladbaren Paket etwas herauszuholen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob es sich lohnt, gibt es jetzt sowohl Anleitungen als auch Empfehlungen, die du beachten kannst. Ich finde, drei der Fraktionen sind wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der vierte, der den Briten gehört, ist spannend, verlangt aber jederzeit fehlerloses Gameplay von dir; Du hast selten früh im Match eine Antwort auf den Gegner, und der Gegner hat immer etwas, womit er dich kontern kann. Deshalb würde ich sie als eine fortgeschrittenere Kampfeinheit kategorisieren, bei der man sich sehr sicher im Gameplay fühlen muss. Wenn du Company of Heroes 3 magst und regelmäßig den Mehrspielermodus spielst, gibt es aus diesem herunterladbaren Paket etwas zu gewinnen.

Französische Panzer sind gut darin, den Feind auf Distanz zu halten und Infanterie auszuschalten.

An diesem herunterladbaren Paket gibt es viel, aber es kostet fast genauso viel wie eine vollständige Erweiterung.