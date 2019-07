Codemasters präsentiert Grid im flotten Gameplay-Trailer

Codemasters hat heute Nachmittag einen neuen Trailer für das diesjährige Rennspiel Grid veröffentlicht, in dem wir erstes In-Game-Material sehen. Im Video können wir die Straßen von Havanna bestaunen, reisen nach England zur Rennstrecke Brands Hatch und sehen einen kleinen Kurs in der chinesischen Provinz Zhejiang. Grid erscheint am 11. Oktober auf PC, Playstation 4 und Xbox One, Vorbesteller der Ultimate Edition erhalten den Aston Martin Vantage GT4 als Bonusinhalt zum Launch dazu.

