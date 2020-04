Codemasters kündigt F1 2020 an, alle Render-Fotos der neuen Fahrzeuge

Die diesjährige F1-Saison wurde wie andere Rennveranstaltungen für Kraftfahrzeuge aufgrund des Coronavirus verschoben, doch Codemasters wird weiterhin ihr nächstes Lizenzspiel an den Start bringen. F1 2020 wurde gestern mit einem kurzen Trailer angekündigt, der die Deluxe Edition für Fans von Michael Schumacher hervorhebt. Der nächste Ableger der Rennspielreihe wird am 10. Juli 2020 auf PC, PS4, Stadia und Xbox One veröffentlicht und Spieler dürfen sich über den Ausbau der Managerkomponente freuen.

Der neue Modus namens "Mein Team" bietet Fans eine Erfahrung, die sie nicht nur in die Rolle des Rennfahrers verfrachtet, sondern ihnen auch die Verantwortung eines Teammanagers überträgt. Zusätzlich zum Karrieremodus (der dieses Jahr anscheinend anpassbarer ist) wird die Iteration Spielern also einen neuen Fokus verleihen. Neben den beiden neuen Rennstrecken Hanoi Circuit und Circuit Zandvoort gibt es in F1 2020 überarbeitete Eingabehilfen und die Rückkehr des klassischen Splitscreen-Erlebnisses für zwei Spieler auf einem Sofa.

Wie bereits erwähnt wird die diesjährige Ausgabe den ehemaligen Weltmeister Michael Schumacher feiern, der das bestimmende Thema der Deluxe Edition ist. Käufer erhalten dadurch drei Tage früheren Zugang zum Spiel und einige exklusive Fahrzeuge sind auch dabei. Wir haben zudem die Render-Fotos der F1-Autos dieses Spiels in die Finger bekommen und euch unten in einer Galerie eingebunden. Alle (bisher verfügbaren) Autos aus F1 2020 werden dort vorgestellt, ihr könnt jeweils die Seiten- und die Frontansicht jedes Rennwagens sehen. Die klassischen Rennwagen aus der Deluxe Edition sind ebenfalls am Start.

F1 2020 Deluxe Schumacher Edition