Codemasters kauft Project-Cars-Entwickler

Die Bande von Slightly Mad Studios hat sich in den letzten Jahren einen Namen bei Fans hochwertiger Renn- und Autospiele gemacht. Der britische Publisher Codemasters ist ebenfalls für die Veröffentlichung solcher Titel bekannt, deshalb nahm das Unternehmen ihre Chance wahr und schloss eine langfristige Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen. Die Entwickler von Slightly Mad arbeiten von nun an für Codemasters, ihr aktuelles Spiel ist Project Cars 3, das bereits in der Vollproduktion stecken soll. Die Entwickler arbeiten nebenbei aber auch an einem "Hollywood-Blockbuster", wie der CEO Ian Bell vor über zwei Jahren bestätigte. Und dann gibt es da noch diese Geschichte mit der Mad-Box - einer eigenen Konsole...