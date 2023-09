Codemasters enthüllt EA Sports WRC

HQ

Nach den jüngsten Gerüchten, dass EA und Entwickler Codemasters relativ bald EA Sports WRC ankündigen würden, hat der Publisher und britische Entwickler nun den Vorhang für genau dieses Spiel gelüftet.

Dieser Titel soll am 3. November 2023 sein Debüt auf PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen (nicht PS4 oder Xbox One) geben, mit bis zu drei Tagen Early Access ab Halloween, dem 31. Oktober 2023 für diejenigen, die das Spiel vorbestellen (zusätzlich zu fünf VIP-Rallye-Pässen, die für den Zugriff auf Post-Launch-Inhalte verwendet werden können), und wird die nächste große Iteration von Rallye-Videospielen sein.

Was genau im Titel geboten wird, verspricht Codemasters längere und detailliertere Etappen, 18 offizielle FIA WRC-Standorte, 600 km Gelände, das es zu durchqueren gilt, 10 aktuelle WRC-, WRC2- und Junior-WRC-Autos sowie 68 ikonische Rallye-Autos. Codemasters wird in der Lage sein, dies anzubieten, da das Spiel auf Unreal Engine aufgebaut wurde, was der Entwickler hofft, dass es seine Realismusbemühungen erheblich verbessern kann.

Das Spiel soll auch einen plattformübergreifenden Multiplayer-Modus für 32 Spieler sowie personalisierte Events namens Moments bieten, die täglich aktualisiert werden und den Spielern die Möglichkeit geben sollen, entscheidende WRC-Szenarien noch einmal zu erleben.

Da das Spiel in ein paar Monaten erscheinen soll, kannst du dich darauf freuen, in den kommenden Wochen mehr über EA Sports WRC zu erfahren. Seht euch den Enthüllungstrailer und einige Bilder unten an.