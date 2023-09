HQ

HQ

Angesichts des Erfolgs von Limbo und vor allem Inside ist es nicht verwunderlich, dass die Zeit reif ist, dass neue Projekte von Playdead-Alumni das Licht der Welt erblicken. Letzten Herbst war es Dino Pattis Somerville, und jetzt ist Jeppe Carlsens Studio Geometric Interactive mit ihrem Debütspiel Cocoon fertig. Aber während Somerville relativ nah an der Playdead-Formel blieb, ist Cocoon viel mehr eine eigene, unverwechselbare Kreatur. Während das Vermächtnis von Playdead präsent ist und insbesondere die Einflüsse von Portal und klassischen 2D-Zelda-Titeln zu spüren sind, wäre es unfair, sich zu sehr mit den Inspirationsquellen zu beschäftigen. Denn mit seinem konsistenten visuellen Ausdruck, dem zutiefst stimmungsvollen Sounddesign und nicht zuletzt dem überschwänglich originellen Gameplay ist Cocoon ein sehr seltenes Erlebnis.

Wie bereits erwähnt, haben mehrere führende Leute von Geometric Interactive eine Vergangenheit bei Playdead. Regisseur Jeppe Carlsen zum Beispiel war der leitende Gameplay-Designer bei Limbo und Inside, und fast vom ersten Bildschirm an merkt man, dass das Gameplay zentraler für das Erlebnis ist als in diesen beiden Spielen. Eigentlich ist die Prämisse des Spiels einfach, aber wenn man einmal in die Möglichkeiten eingetaucht ist, die es mit sich bringt, ist es immer noch atemberaubend. In Cocoon steuerst du deinen kleinen insektenartigen Entdecker durch eine Oberwelt und eine Reihe von Dungeons, die klassischen Zelda-Titeln wie A Link to the Past sehr ähnlich sind. So weit so gut. Der Clou ist, dass alle Dungeons in einer perfekt geformten Kugel existieren, die du auf deinem Rücken tragen und sogar in andere Dungeons bringen kannst. Und warum sollte ich das tun, denkst du vielleicht? Nun, jede Kugel hat eine Fähigkeit, die aktiviert wird, wenn du sie auf deinen Rücken legst. Zum Beispiel kann deine erste Kugel an bestimmten Stellen Brücken bilden, eine andere gibt dir die Möglichkeit, die Form eines bestimmten Materials so zu ändern, dass es entweder fest oder flüssig ist, während eine dritte dir die Möglichkeit gibt, Schüsse abzufeuern, die sonst unzugängliche Schalter und dergleichen aktivieren können.

Es geht also darum, die richtige Kugel/Fähigkeit für die richtige Situation zu wählen, was ziemlich einfach ist, wenn man nur eine hat, aber gegen Ende geradezu umwerfend wird - zumal einige der komplizierteren Rätsel erfordern, dass Sie eine fast dominoartige Sequenz durch mehrere Welten beginnen. Es könnte ein Schuss sein, der von einer Welt in eine andere reisen muss, um die Fähigkeit zu aktivieren, die die Form eines Materials verändert, sodass Sie hindurchfallen und den Punkt erreichen können, an dem Sie mit der Fähigkeit von der Kugel auf Ihrem Rücken eine Brücke bilden müssen.

Werbung:

Es mag überwältigend klingen, aber in der Praxis habe ich mich nie überfordert gefühlt, was vor allem an drei Dingen liegt. Erstens erfolgt die Einführung in das Konzept der Welten in den Welten in einem gemächlichen Tempo, und jedes Mal, wenn du eine neue Fähigkeit erhältst, sorgt Geometric Interactive dafür, dass du Zeit hast, dich damit vertraut zu machen. Darüber hinaus sind die Regeln, was du in der Welt von Cocoon tun darfst und was nicht, klar definiert, und schließlich grenzt das Spiel deinen Spielraum ab, indem es Türen hinter dir schließt, so dass du nie im Zweifel darüber gelassen wirst, ob der Schlüssel zur Lösung in den verbleibenden Räumen liegt.

Dies schafft die perfekte Grundlage, um im Laufe des Spiels aufs Ganze zu gehen. Gegen Ende des Spiels gab es mehrere Male, in denen mir bei den bewusstseinserweiternden, aber zutiefst logischen Rätseln fast die Kinnlade herunterfiel. Ich wusste fast immer was zu tun ist, nur nicht wie es zu tun hat. Und wenn die Heureka-Momente kamen, haben sie sich fast immer als richtig herausgestellt. Eine absolut unverzichtbare Eigenschaft für ein gutes Puzzlespiel.

Werbung:

Aber Cocoon ist mehr als nur seine Rätsel. Auch audiovisuell ist es eine Klasse für sich. Der grafische Stil ist scharf gezeichnet mit seinen unterschiedlichen Welten, die jeweils um eine klar definierte Farbpalette herum aufgebaut sind. Es ist ein langer Weg von der orangefarbenen Felslandschaft, die das Spiel eröffnet, bis zur kalten, metallischen Oberwelt, aber Erwin Kho von Geometric Interactive schafft es trotzdem, alles auf zufriedenstellende Weise miteinander zu verbinden. Gleichzeitig dienen die leicht erkennbaren Welten dem Gameplay des Spiels, da sie es viel einfacher machen, schnell von Welt zu Welt zu navigieren und sich daran zu erinnern, welche Fähigkeit zu welcher Welt gehört.

Das eigentliche Bindegewebe ist jedoch der Soundtrack, der mit seinen bedrohlichen und triumphalen Synthesizern und verfremdenden Soundeffekten eine enorm atmosphärische Klanglandschaft erzeugt. Die Musik wird nicht aufgenommen, sondern in Echtzeit von programmierten Synthesizern erzeugt, so dass es keine Wiederholung gibt. Nur ein endloser Strom atmosphärischer Töne, was ein großer Vorteil ist, wenn Sie versuchen, das nächste knifflige Rätsel zu lösen. Die Soundeffekte ihrerseits werden durch Synthese erzeugt, was bedeutet, dass jeder Klang - sei es das Summen des Sumpflandes oder der rauschende Wind der Berggipfel - ein Gefühl von etwas Fremdem hat, etwas, das nicht von diesem Planeten stammt.

Und das Gefühl von etwas völlig Fremdem ist eine Eigenschaft, die Cocoon im Überfluss besitzt. Die rätselhafte Geschichte nimmt deinen Charakter mit auf eine kosmische Reise. Was genau passiert, ist nicht leicht zu entschlüsseln, aber ich fühlte mich gereizt, das Geheimnis zu lüften. Die Orte, die du besuchst, und die Kreaturen, denen du begegnest, sind ähnlich schwer zu verstehen. Gefangen in der Schnittstelle zwischen dem Organischen und dem Mechanischen.

Nirgends wird dies deutlicher als bei den Bosse, die das Spiel gelegentlich in eine actionreichere Richtung lenken. Die vielfältigen und riesigen insektenartigen Kreaturen, die eindeutig von Zelda inspiriert sind, sind eine Übung in der Kombination von Cleverness und Präzision. Zuerst muss man die Achillesferse lokalisieren und dann liegt es an der Feinmotorik, den Sieg zu sichern. Es ist eine klassische Herangehensweise an Bosskämpfe, aber in Cocoon sind viele der Kämpfe tatsächlich herausfordernd, selbst wenn du die Schwäche des Bosses herausgefunden hast. Das liegt nicht zuletzt daran, dass man bei der geringsten Berührung vom Chef selbst aus der Welt geworfen wird. Das mag frustrierend klingen, aber da die Herausforderung fair ist, die Steuerung scharf ist und die Möglichkeit, direkt zum Boss zurückzukehren, verfügbar ist, ist dies nie wirklich der Fall. Stattdessen sind die Bosse natürliche Crescendos, die deine Herzfrequenz kurzzeitig in die Höhe treiben und dich ins Schwitzen bringen. Einige von ihnen führen überschwänglich neue Mechaniken ein, die für diesen speziellen Kampf einzigartig sind. Das ist an sich schon beeindruckend, und noch besser, sie funktionieren einwandfrei und fühlen sich zufriedenstellend an. Insbesondere in einem späten Bosskampf vereinen sich die Einleitung, die Kampfarena und die zentrale Prämisse zu einem der denkwürdigsten Duelle, aus denen ich in den letzten Jahren als Sieger hervorgehen durfte.

Die Bosse sind auch einer der Gründe, warum das Tempo des Spiels so gut funktioniert, wie es funktioniert. Sie kommen in der Regel direkt nach einigen der anspruchsvolleren Rätsel des Spiels und werden durch passivere und völlig lineare Sequenzen ersetzt, in denen die Bilder im Fokus stehen und Sie die Möglichkeit haben, frische Luft zu schnappen, bevor Ihr Gehirn wieder ernsthaft aktiviert werden muss. Dadurch entsteht ein guter Rhythmus, und insgesamt ist Cocoon einfach ein wirklich schönes Spiel, das man in den Händen halten sollte. Wie bereits erwähnt, ist die Steuerung gestochen scharf und der technische Zustand ist so grundsolide, dass es sich fast so anfühlt, als würde man ein physisches Objekt in den Händen halten.

Ja, ich bin sehr gespannt auf das Debütspiel von Geometric Interactive. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass es manchmal etwas zu viel Reisezeit gibt, wenn man – vor allem in den letzten Stunden des Spiels – Lösungen ausprobiert, die scheitern und daher weltenübergreifend reisen muss, um die verschiedenen Sphären neu anzuordnen. Es ist ein Problem, unter dem viele Puzzlespiele mehr oder weniger leiden, aber hier wird es durch die Tatsache gemildert, dass die Lösung oft einen Heureka-Moment auslöst, und dann natürlich den völlig nahtlosen Transport zwischen den Welten, der Sie ohne Verzögerung hin und her reisen lässt, außer einer entzückenden Animation, die von einem sausenden Geräusch begleitet wird.

Nur wenige Spiele haben mich so fasziniert wie Cocoon mit seiner meterdicken Atmosphäre und den realitätsverzerrenden Herausforderungen. Es ist ein Außerirdischer unter seinen irdischen Kollegen, und selbst wenn es sich auf eine klassische Serie wie The Legend of Zelda stützt, verdreht es die Konzepte, die wir so gut kennen, wie z. B. die Forderung, dass man im Bruchteil einer Sekunde fleißig zwischen den Welten reisen muss. Manche Spiele faszinieren mit ihrer Breite und ihrem fast schon anmaßenden Ehrgeiz. Cocoon tut dies, indem es seinen engen Fokus perfekt ausführt - so wie es sein Vorbild Portal vor mehr als einem Jahrzehnt zweimal getan hat.