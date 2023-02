Cocaine Bear hat ein offizielles Browsergame

Nächste Woche feiert einer der aufregendsten Filme des Februars Premiere, die Live-Action-Nacherzählung der bizarren Geschichte eines Bären, der mit einer abgeworfenen Kokainlieferung aufgebockt wurde. Der Film, der einfach als Cocaine Bear bekannt ist, wird am 24. Februar 2023 debütieren, aber vorher und um die Veröffentlichung zu hypen, wurde ein neues Spiel veröffentlicht, das auf dem Film basiert.

Dieses kostenlose Browsergame ist im Wesentlichen eine rudimentäre Version von Pac-Man und fordert die Spieler auf, den Cocaine Bear durch ein Level zu führen, mit der Aufgabe, alle herumlaufenden Menschen zu essen. Der Haken ist, dass Sie Cocaine Bear's Amoklauf anheizen müssen, indem Sie über Kokainhaufen laufen, die im Level verstreut sind.

Schaut euch das kostenlose Spiel hier an (vorausgesetzt, ihr seid über 18 Jahre alt!), um zu sehen, wie Pablo Escobear an die Macht kam, und schaut euch unten einen Trailer für Cocaine Bear an.