Coca-Cola mit "Pixel"-Geschmack vorgestellt

HQ

Der größte Softdrink-Hersteller der Welt hat diese Woche eine neue Kreation vorgestellt, genannt "Coca-Cola Zero Sugar Byte". Dahinter verbirgt sich süßes Sprudelwasser mit einem Hauch von Pixeln, so heißt es jedenfalls aus der Marketing-Abteilung. Die Geschmacksrichtung beschreibt Coca-Cola folgendermaßen: "Macht den ungreifbaren Geschmack eines Pixels greifbar, mit hellen Elementen im Vordergrund und einem erfrischenden Abgang." Das klingt in unseren Ohren ziemlich abstrakt, aber wenigstens ist das Cover gelungen. Der Hersteller hat die Marke "Byte" dieses Jahr als In-Game-Item in Fortnite gestartet und damit offenbar genügend Erfolg gehabt, um die Geschmacksrichtung nun als Limited Edition zu veröffentlichen.

Quelle: CNN.