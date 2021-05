Cloudpunk-Metropole Nivalis in Immersive Sim erkunden

Die Berliner Ion Lands verspüren offenbar einigen Tatendrang, denn sie veröffentlichen heute nicht nur die Cloudpunk-Erweiterung City of Ghosts auf dem PC, sondern kündigen auch gleich ein weiteres Spiel an. Dieses Projekt trägt den Namen der Spielwelt von Cloudpunk (Nivalis) und laut ersten Informationen handelt es sich dabei um einen Vertreter des Subgenres "Immersive Sim". Ein solches Abenteuer zeichnet sich durch eine (idealerweise) lebendige Welt aus, die wir in der Ego-Perspektive erkunden.

Das Gameplay scheint eng an das Unterhalten und Aufbereiten (kulinarischer) Freuden des Nachtlebens gekoppelt zu sein. In der fiktiven Cyberpunk-Metropole könnt ihr euch als Barkeeper probieren, in Imbissstuben für eure Kunden kochen, angeln und mit anderen Bewohnern interagieren. Ion Lands möchte offenbar, dass ihr euch ein zweites Leben in der Welt von Cloudpunk aufbaut und deshalb arbeiten sie sogar an Romanzen.