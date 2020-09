Cloudpunk hackt Konsolentermine, startet nächsten Monat

Ion Lands wird kommenden Monat Cloudpunk auf den aktuellen Konsolensystemen veröffentlichen, das teilte das Studio gestern in einer Pressemitteilung mit. Spieler auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch dürfen ab dem 15. Oktober ins narrative Cyberpunk-Abenteuer einsteigen, das einigen Stimmen echt gut gefallen hat, als es im April auf dem PC erschien. In diesem kleinen Spiel aus Berlin fliegen wir durch die düstere Stadt Nivalis und führen Botenaufgaben aus, während sich ein anständiger Komplott vor uns ausbreitet. Spieler dürfen in der Rolle von Protagonistin Rania Entscheidungen treffen und damit ihre Umwelt beeinflussen. Auf dem PC kostet Cloudpunk knapp 20 Euro, mit einer ähnlichen Preisgestaltung ist auf den Konsolenplattformen zu rechnen.

