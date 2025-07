Cloud9 und GAM Esports sind die ersten beiden Teams, die aus dem League of Legends ' Esports World Cup Event ausgeschieden sind

HQ

Gestern fand die erste Runde des Esports World Cup -Events League of Legends statt, als die Gruppenphase begann und die meisten Spiele stattfanden. Insgesamt wurden sechs Spiele gespielt, und diese sechs Spiele reichten aus, um zwei Organisationen in die K.o.-Runde einzuziehen, zwei auszuscheiden und nach Hause zu schicken, und vier in der Schwebe blieben und um die letzten beiden K.o.-Plätze kämpften.

Qualifiziert sind G2 Esports und Hanwha Life Esports, die beide bisher ungeschlagen sind. Die ausgeschiedenen Mannschaften sind Cloud9 und GAM Esports, die jeweils beide Spiele verloren haben, die sie gestern gespielt haben. Die verbleibenden vier Mannschaften sind FlyQuest und Furia (die gegeneinander um einen K.O.-Platz spielen) und CTBC Flying Oyster und Movistar KOI (die ebenfalls um einen K.O.-Platz kämpfen).

Vor diesem Hintergrund wissen wir nun, wie die K.O.-Runde organisiert wird. Sehen Sie sich das unten an:



Gen.G Esports vs. Sieger von FlyQuest/Furia



Bilibili Gaming gegen G2 Esports



Anyone's Legend vs. Hanwha Life Esports



T1 vs. Sieger des Movistar KOI/CTBC Flying Oyster



Die letzten Gruppenspiele und die ersten beiden Viertelfinalspiele werden heute ausgetragen, die letzten beiden Viertelfinalspiele sind für morgen geplant.