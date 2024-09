Cloud9 Mid Laner Jojopyun wurde veröffentlicht

HQ

Es war ein seltsames Jahr für Cloud9's League of Legends Team in der LCS. Mit einer Liste von Thanatos, Blaber, Jojopyun, Berserker und Vulcan ging man davon aus, dass sie nicht nur gut abschneiden würden, sondern dass sie leicht und unbestritten die besten in der Region, wenn nicht sogar im Westen sein würden.

Dies war nicht der Fall. Cloud9 belegte im Frühjahr den dritten und im Sommer den vierten Platz und konnte sich damit nicht für die diesjährigen Weltmeisterschaften qualifizieren. Es war ein kompletter und totaler Misserfolg für die Organisation.

Im Anschluss daran hat YouTuber IWDominate gemeldet, dass Cloud9 Mid Laner Jojopyun aus wichtigem Grund beendet wurde:

Was bedeutet das? Im Wesentlichen hat sich die Organisation dafür entschieden, den Vertrag des Spielers vorzeitig zu beenden. Das bedeutet, dass - in einem völlig unerwarteten Schritt der Organisation, die ihre Spieler gerne weiterverkauft - Jojopyun teamlos und ein Free Agent sein wird. Cloud9 will einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben.

Berichten zufolge ist die fragliche Ursache Verspätung. Zu Scrims, Teamevents und Meetings, konsistent. Wenn man bedenkt, dass sein (mittlerweile ehemaliger) Teamkollege Blaber, Jojopyun laut seinem (mittlerweile ehemaligen) Teamkollegen der bestverdienende LCS-Spieler ist, ist es verständlich, dass Cloud9 bei diesem Verhaltensmuster das Gefühl haben, dass ihr Geld schlecht ausgegeben wurde.

Was halten Sie von den Neuigkeiten? Wird es Jojopyun daran hindern, ein anderes Team zu finden - hat er seine vielversprechende Karriere weggeworfen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.