Cloud Gardens erblüht im September auf Xbox und PC

HQ

Am 1. September veröffentlicht Noio Games die entspannte Pflanzen-Wachstums-Simulation Cloud Gardens auf PC und Xbox-Systemen. Das Spiel hat seine Wurzeln bereits in den Early-Access-Grundwasser getaucht, möchte seine Knospen in zwei Wochen nun aber endgültig öffnen und vollständig erscheinen. Das große Launch-Update wird alle bisherigen Level in einer großen Oberwelt verbinden und 15 weitere Herausforderungen zum Spiel hinzufügen. Die meisten Neuerungen erhält der Kreativmodus, der zum Start mit allerlei zusätzlichen Objekten und Anpassungsoptionen hergerichtet wird.

In Cloud Gardens pflanzt ihr Pflanzen in urbane Umgebungen und sorgt anschließend dafür, dass sie in die Höhe sprießen. Diese zarten Lebewesen sollen die unnachgiebigen Strukturen verlassener Städte zurückerobern und ihr greift ihnen dabei unter die Blätter. Das einfache Prinzip zeigt euch der neueste Trailer auch noch einmal genauer.