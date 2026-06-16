Clive Barker's Hellraiser: Revival wird im Oktober gestartet

HQ

Einige große Horrorspiele werden später in diesem Jahr erscheinen, darunter sowohl Halloween: The Game als auch Silent Hill: Townfall. Auch wenn diese gruselige Staffel nicht von ihren Horrorprojekten geprägt sein wird, da zwischen Ende August und November einfach so viele Spiele erscheinen, haben wir nun einen weiteren Horrortitel, der in diesem Zeitraum erscheinen wird.

Saber Interactive und der Entwickler Boss Team Games haben angekündigt, dass Clive Barker's Hellraiser: Revival bereits am 8. Oktober auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Zur Feier dieser Nachricht wurde auch bestätigt, dass das Spiel mit zwei Editionen debütieren wird. Es wird eine reguläre Standard Edition geben, die das Basisspiel für 39,99 $ enthält, sowie eine Deluxe Edition, die zusätzliche Inhalte enthält, die "näher vor dem Launch enthüllt werden" und 49,99 $ erhalten.

Was wir wissen, ist, dass es auch einen Vorbestellungsbonus für das Spiel geben wird, der Spieler sowohl mit dem Martyr-Skin für die Sägeblatt als auch mit dem Labyrinth-Skin für die Pistole belohnt.

Vor diesem Hintergrund können Sie unten den Trailer zum Veröffentlichungsdatum für Clive Barker's Hellraiser: Revival sehen.