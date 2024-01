Cliff Bleszinski: Wenn Microsoft schlau wäre, würden sie mich für meinen Input zu Gears gewinnen

HQ

Auch wenn Cliff Bleszinski in Sachen Videospiele viel gemacht hat - etwas, mit dem er seit sechs Jahren nicht mehr zusammengearbeitet hat - bleibt er in erster Linie als Schöpfer der Gears of War-Serie bekannt.

Und Bleszinski selbst ist sich dessen offenbar bewusst – scheint aber nicht ganz glücklich darüber zu sein. In einem Beitrag auf X schreibt er, dass "Gears immer ein ENORMER Teil meines Vermächtnisses sein wird", fügt aber hinzu:

"So sehr ich eure Unterstützung und diejenigen, die mich von meiner Arbeit an Gears kennen (ich habe viel mehr als diese Spieleserie gemacht, für das Protokoll), zu schätzen weiß, ist es an der Zeit, weiterzumachen.

Ich bin auf einer neuen Reise. Ich bin es jetzt schon seit einiger Zeit."

Trotzdem ist er immer noch der Meinung, dass Microsoft und The Coalition ihn bezüglich des nächsten Abenteuers in der Gears-Serie kontaktieren sollten, und behauptet, dass dies ein goldener PR-Schachzug wäre:

"Wenn sie schlau wären, würden sie mich um meinen Input bitten, denn allein schon aus PR-Sicht wäre das Gold wert."

Würde das nächste Gears-Spiel besser abschneiden, wenn Cliff Bleszinski irgendwie involviert wäre?