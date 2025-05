Clair Obscur: Expedition 33 könnte 8-10 Millionen verkaufte Exemplare erreichen

HQ

Während sich das erfolgreiche RPG von Sandfall Interactive Clair Obscur: Expedition 33 herumspricht, haben die Verkaufszahlen des Spiels neue Meilensteine erreicht. Obwohl das Spiel als Teil eines Xbox Game Pass-Abonnements erhältlich ist, gaben die Entwickler kürzlich bekannt, dass es 2 Millionen Exemplare verkauft hat.

Diese Ankündigung erregte die Aufmerksamkeit von Michael Douse, dem Director of Publishing der Larian Studios. In einem Beitrag in den sozialen Medien schrieb Douse, dass er hohe Erwartungen an Clair Obscur: Expedition 33 hat und glaubt, dass es bis zu 8-10 Millionen Exemplare verkaufen könnte.

Als Publishing Director des Studios, das Baldur's Gate III entwickelt hat - ein weiteres RPG, das scheinbar aus dem Nichts kam und einen massiven Erfolg hatte - weiß Douse wahrscheinlich, wovon er spricht. Da das Spiel jedoch im Game Pass verfügbar ist, ist es möglich, dass Clair Obscur: Expedition 33 Millionen von Spielern anzieht, die Leute das Spiel jedoch eher als Teil eines Abonnements ausprobieren, als es direkt zu kaufen.