Civilization VI: Portugal, Sümpfe und Zombies im letzten DLC vom New Frontier Pass

Am 25. März schließt Firaxis Games den aktuellen Saison Pass in Civilization VI ab, denn Portugal gelangt nächste Woche in das rundenbasierte Strategiespiel. Über die Fraktion selbst (oder der/m dazugehörigen AnführerIn) wissen wir derzeit leider noch nichts, doch es gibt ein paar weitere Änderungen. Im Portugal-Paket stehen zwei neue Weltwunder (Torre de Belém und Etemenanki) bereit, deren jeweilige Vorzüge im Video näher erklärt werden. Abgerundet wird das DLC mit einem neuen Spielmodus: Zombie-Verteidigung.

In dieser Spielvariation können gefallene Einheiten als hungrige Zombies wiederaufstehen, sobald sie im Kampf sterben. Wird eine Einheit von einem Zombie getötet, wird sie garantiert wiederbelebt und greift daraufhin die nächste Nicht-Zombie-Einheit an. In diesem Spielmodus müsst ihr euch verbarrikadieren, beispielsweise indem ihr euer Reich mit Fallen sichert. Ihr werdet ein Forschungsprojekt vorantreiben können, mit dessen Hilfe ihr nahe Zombies für kurze Zeit kontrollieren dürft. Diese modrigen Gefahren lassen sich jedoch auch zu eurem Vorteil nutzen, etwa indem ihr sie bei feindlichen Spielern einschleust...

Der "New Frontier Pass" für Civilization VI kostet 40 Euro und enthält die folgenden sechs DLC-Pakete:





Maya/Kolumbien (Einzelpreis 9 Euro)

Äthiopien (Einzelpreis 5 Euro)

Byzanz/Gallien (Einzelpreis 9 Euro)

Babylon (Einzelpreis 5 Euro)

Vietnam/Kublai Khan (Einzelpreis 9 Euro)

Portugal (Einzelpreis 5 Euro)

+ je ein weiteres Staatsoberhaupt für USA & Frankreich



Firaxis informiert uns außerdem darüber, dass das letzte kostenlose Update der aktuellen Saison von Civilization VI im April geplant ist. Sie werden uns nächste Woche mehr Informationen zur Portugal-Fraktion zur Verfügung stellen.